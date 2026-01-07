Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței

Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței

De: Daniel Matei 07/01/2026 | 06:10
Petiție pentru deportarea lui Nicki Minaj din SUA. Ce acuzații i se aduc cântăreței
Sursa foto: Profimedia

Zeci de mii de oameni au semnat o petiție online prin intermediul căreia solicită deportarea cântăreței Nicki Minaj din Statele Unite, ca urmare a declarațiilor politice ale acesteia.

Petiția, publicată pe Change.org la sfârșitul lunii decembrie, a câștigat teren după ce Nicki Minaj a apărut pe scenă la un eveniment al organizației Turning Point USA din Phoenix, pe 21 decembrie. În timpul respectivului eveniment, Minaj i-a lăudat pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, dar și pe vicepreședintele JD Vance, numindu-i „modele de urmat”. Inițiatorii și semnatarii petiției spun că recenta sa aliniere politică este una care contrastează cu declarațiile anterioare ale rapperiței, care de multe ori s-a opus public politicilor stricte de imigrare ale Administrației președintelui Donald Trump, scrie MSN.

Nicki Minaj nu are, se pare, cetățenie americană

Nicki Minaj, care s-a mutat în Statele Unite din Trinidad Tobago la vârsta de cinci ani, a declarat anterior că nu este cetățean american. În prezent, însă, nu există nicio indicație a vreunei acțiuni legale sau proceduri de deportare a artistei, iar petiția nu are niciun efect din punct de vedere legal și este doar o solicitare adusă în atenția autorităților americane.

Vedeta rap a fost intervievată la convenția AmericaFest a Turning Point USA de Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, despre sprijinul său pentru Trump. Aceasta a declarat atunci că, deși în trecut s-a opus măsurilor președintelui, acum este de acord cu el în privința declarațiilor referitoare la violența împotriva creștinilor din Nigeria.

„Această administrație este plină de oameni cu inimă și suflet, iar ei mă fac să fiu mândră de ei. Vicepreședintele nostru mă face… ei bine, îi iubesc pe amândoi. Amândoi au o capacitate foarte neobișnuită de a fi cineva cu care te identifici”, a spus Minaj la acea vreme.

În 2018, Minaj a fost una dintre celebritățile care au condamnat politica de toleranță zero a lui Trump față de imigrație, care a separat peste 5.000 de copii de familiile lor la granița cu Mexicul. La acea vreme, ea și-a împărtășit propria poveste despre sosirea în țară la vârsta de 5 ani, descriindu-se drept o „imigrantă ilegală”.

CITEȘTE ȘI:

Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să…”

Cum arată „Iadul pe Pământ”, închisoarea federală în care a fost încarcerat Nicolas Maduro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după ce a fost capturată de forțele americane. Cum arată acum Cilia Flores
Showbiz internațional
Primele imagini cu soția lui Nicolas Maduro după ce a fost capturată de forțele americane. Cum arată acum…
Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005?
Showbiz internațional
Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
Gandul.ro
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați de doi gardieni....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc ...
Primarul din Crans-Montana recunoaște că autoritățile au fost neglijente. Localul care a luat foc nu mai fusese controlat de cinci ani
Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din ...
Ce vârstă are Nicolae Lupșor de la Desafio, de fapt. Adevărul despre „norocosul” din show-ul de la Pro TV
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la ...
Câte clase are Dilinca, de fapt. De ce a abandonat școala concurenta de la Power Couple 2026 de la Antena 1
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Bancul de miercuri | Gelu și soția lui Ion
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Horoscop rune 7 ianuarie 2026. Runa Algiz ne îndeamnă să nu luăm decizii pripite
Vezi toate știrile
×