Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să…”

Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să…”

De: Daniel Matei 06/01/2026 | 15:24
Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să...”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Celebrul actor Mickey Rourke a avut o primă reacție după ce în numele său a fost lansată o campanie GoFundMe în valoare de 100.000 de dolari, menită să prevină evacuarea sa din locuința din Los Angeles.

Zilele acestea, presa mondenă a scris că actorul ar trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și că apropiații ar fi lansat o campanie de strângere de fonduri pentru ca acesta să reușească să își achite chiria restantă și să evite, astfel, să ajungă în stradă. Liya-Joelle Jones, care s-a descris ca fiind asistentă în echipa de management a lui Rourke, a declarat anterior că această campanie a fost lansată cu „permisiunea deplină” a actorului, scrie People. Dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Rourke spune că nu a știut de existența acestei campanii, pe care o consideră umilitoare.

Luna trecută, actorul în vârstă de 73 de ani a primit o notificare prin care e informat că trebuie să plătească chiria restantă de 59.100 de dolari pe care o datorează sau să părăsească proprietatea sa din Los Angeles în termen de trei zile. Campania de strângere de fonduri a fost apoi inițiată pentru a „a ajuta la acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință” și a-l „împiedica” să-și piardă casa.

Sursa foto: Profimedia

Ce spune Mickey Rourke despre campania lansată în numele său

Într-un videoclip distribuit pe profilul său de Instagram luni, 5 ianuarie, Rourke a abordat campania și a susținut că nu are cunoștință despre aceasta. El a spus că este „frustrat”, „confuz” și nu înțelege de ce cineva a creat o campanie GoFundMe în numele său.

„Nu e făcută de mine, bine? Aș prefera, dacă aș avea nevoie de bani, să nu cer nicio acțiune caritabilă. Aș prefera să-mi bag o armă în fund și să apăs pe trăgaci Nu știu ce e o campanie GoFundMe. Viața mea e foarte simplă, nu aș apela la surse externe de genul ăsta”, a spus el.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Campania a fost inițiată de o femeie pe nume Liya-Joelle Jones, care s-a descris ca fiind asistenta lui Kimberly Hines, managerul lui Rourke. Ea a spus în această campanie că a fost „creată cu permisiunea deplină a lui Mickey”. Totuși, în videoclipul lui Rourke de luni, el a numit campania GoFundMe „jenantă. „Sunt sigur că o să trec peste asta ca peste orice altceva”, a spus acesta.

Mickey Rourke, odinioară un simbol al Hollywoodului, cu o imagine de tip dur și rebel, pare să traverseze una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lui. Celebrul actor a fost surprins chiar de Anul Nou într-o ipostază care i-a șocat pe fani.

Mickey Rourke a fost fotografiat pe 1 ianuarie, ieșind pentru scurt timp din locuința lui din Los Angeles. Actorul în vârstă de 73 de ani părea aproape de nerecunoscut: cu capul ras, îmbrăcat într-un pulover în dungi, pantaloni sport mov și șosete albe. Rourke a fost surprins ridicând comenzi de mâncare – o pungă de la Taco Bell și câteva sacoșe cu alimente de la un supermarket local.

CITEȘTE ȘI:

Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani

Imagini absolut șocante! Un celebru star TV, altădată sex-simbol, trăiește izolat și neîngrijit, într-o cocioabă!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu cine își petrece timpul Nicole Kidman, după divorțul de Keith Urban. Actrița de la Hollywood își „linge rănile”
Showbiz internațional
Cu cine își petrece timpul Nicole Kidman, după divorțul de Keith Urban. Actrița de la Hollywood își „linge…
Melania Trump, apariție strălucitoare de Revelion! Prima Doamnă a furat toate privirile în noaptea dintre ani
Showbiz internațional
Melania Trump, apariție strălucitoare de Revelion! Prima Doamnă a furat toate privirile în noaptea dintre ani
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
Click.ro
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre oficiale pe luna decembrie
Promotor.ro
Ce mașini au cumpărat românii la final de 2025. Dacia, Ford, BYD, Toyota în cifre...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
PRO TV scumpește mult abonamentele Voyo în 2026. Cât vei plăti de la 1 februarie
PRO TV scumpește mult abonamentele Voyo în 2026. Cât vei plăti de la 1 februarie
O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii ...
O femeie din București a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit criminaliștii pe trupul ei, când au făcut prima expertiză
Laura Cosoi a recunoscut tot! Cine o ajută, de fapt, cu copiii și curățenia în casă
Laura Cosoi a recunoscut tot! Cine o ajută, de fapt, cu copiii și curățenia în casă
Județul din România în care impozitul este minimum legal. Nu s-a mărit de peste 10 ani
Județul din România în care impozitul este minimum legal. Nu s-a mărit de peste 10 ani
Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie. Care sunt pașii și soluțiile legale
Cum recuperezi vechimea pierdută la pensie. Care sunt pașii și soluțiile legale
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 2 + 73 = 21
Vezi toate știrile
×