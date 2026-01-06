Mickey Rourke, supărat pe cei care vor să îl ajute să nu ajungă în stradă. „E umilitor! Prefer să...”

Celebrul actor Mickey Rourke a avut o primă reacție după ce în numele său a fost lansată o campanie GoFundMe în valoare de 100.000 de dolari, menită să prevină evacuarea sa din locuința din Los Angeles.

Zilele acestea, presa mondenă a scris că actorul ar trece printr-o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar și că apropiații ar fi lansat o campanie de strângere de fonduri pentru ca acesta să reușească să își achite chiria restantă și să evite, astfel, să ajungă în stradă. Liya-Joelle Jones, care s-a descris ca fiind asistentă în echipa de management a lui Rourke, a declarat anterior că această campanie a fost lansată cu „permisiunea deplină” a actorului, scrie People. Dar se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Rourke spune că nu a știut de existența acestei campanii, pe care o consideră umilitoare.

Luna trecută, actorul în vârstă de 73 de ani a primit o notificare prin care e informat că trebuie să plătească chiria restantă de 59.100 de dolari pe care o datorează sau să părăsească proprietatea sa din Los Angeles în termen de trei zile. Campania de strângere de fonduri a fost apoi inițiată pentru a „a ajuta la acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință” și a-l „împiedica” să-și piardă casa.

Ce spune Mickey Rourke despre campania lansată în numele său

Într-un videoclip distribuit pe profilul său de Instagram luni, 5 ianuarie, Rourke a abordat campania și a susținut că nu are cunoștință despre aceasta. El a spus că este „frustrat”, „confuz” și nu înțelege de ce cineva a creat o campanie GoFundMe în numele său.

„Nu e făcută de mine, bine? Aș prefera, dacă aș avea nevoie de bani, să nu cer nicio acțiune caritabilă. Aș prefera să-mi bag o armă în fund și să apăs pe trăgaci Nu știu ce e o campanie GoFundMe. Viața mea e foarte simplă, nu aș apela la surse externe de genul ăsta”, a spus el.

Campania a fost inițiată de o femeie pe nume Liya-Joelle Jones, care s-a descris ca fiind asistenta lui Kimberly Hines, managerul lui Rourke. Ea a spus în această campanie că a fost „creată cu permisiunea deplină a lui Mickey”. Totuși, în videoclipul lui Rourke de luni, el a numit campania GoFundMe „jenantă. „Sunt sigur că o să trec peste asta ca peste orice altceva”, a spus acesta.

Mickey Rourke, odinioară un simbol al Hollywoodului, cu o imagine de tip dur și rebel, pare să traverseze una dintre cele mai dificile perioade ale vieții lui. Celebrul actor a fost surprins chiar de Anul Nou într-o ipostază care i-a șocat pe fani.

Mickey Rourke a fost fotografiat pe 1 ianuarie, ieșind pentru scurt timp din locuința lui din Los Angeles. Actorul în vârstă de 73 de ani părea aproape de nerecunoscut: cu capul ras, îmbrăcat într-un pulover în dungi, pantaloni sport mov și șosete albe. Rourke a fost surprins ridicând comenzi de mâncare – o pungă de la Taco Bell și câteva sacoșe cu alimente de la un supermarket local.

