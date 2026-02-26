Selena Gomez i-a transmis un mesaj de dragoste soțului său, Benny Blanco, după ce acesta a fost puternic criticat de internauți după lansarea noului său podcast.

Blanco a fost puternic ironizat de oameni după ce a apărut în podcast în picioarele goale, însă în imagini s-a observat că tălpile acestuia erau foarte murdare. Selena, însă, se pare că a ignorat incidentul și i-a adus o nouă dovadă de dragoste soțului său, scrie eonline.com.

„Mă îndrăgostesc tot mai mult de tine în fiecare zi”, a scris ea într-o postare pe Instagram Stories din 25 februarie, alături de un selfie cu ea și Benny.

Cu câteva ore înainte, Benny a anunțat lansarea noii sale serii de podcasturi „Friends Keep Secrets” cu Lil Dicky și Kristin Batalucco, dar episodul de debut al noii incursiuni media a celor trei a generat comentarii neașteptate după ce internauții au observat tălpile producătorului.

Benny Blanco, puternic criticat după primul său podcast

Soțul Selenei Gomez, Benny Blanco, a fost etichetat drept „dezgustător” de fani, care l-au îndemnat să „facă un duș” după ultima sa apariție publică.

Producătorul, în vârstă de 37 de ani, și-a lansat podcastul „Friends Keep Secrets” marți, însă nu conținutul a fost cel care le-a atras atenția fanilor.

În schimb, aceștia au fost distrași de picioarele sale murdare, pe care le-a așezat pe canapea pe tot parcursul conversației. Acest detaliu i-a făcut pe urmăritori să își pună întrebări. Unii s-au întrebat dacă în casă este atât de murdar încât tălpile lui Blanco s-au înnegrit, iar alții au speculat că acesta a fost desculț afară.

„Omul trebuie să facă un duș și să angajeze o persoană mai bună pentru curățenie”, a scris cineva pe X, în timp ce o persoană s-a declarat „îngrozită” de imagini.

Mulți dintre cei care au urmărit podcastul s-au declarat oripilați de tălpile lui Blanco, așa că și-au exprimat părerile pe X.

„Faptul că picioarele lui sunt chiar atât de murdare mă face să mă simt rău, Selena, fato, ce se întâmplă?” „Nu știu despre ce podcast este vorba, dar, de dragul sănătății mele, nu mă voi uita la el”, au fost unele dintre comentarii.

