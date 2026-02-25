Soțul Selenei Gomez, descris ca fiind „dezgustător”. De ce i-au spus intenauții lui Benny Blanco să facă un duș

Soțul Selenei Gomez, Benny Blanco, a fost etichetat drept „dezgustător” de fani, care l-au îndemnat să „facă un duș” după ultima sa apariție publică.

Producătorul, în vârstă de 37 de ani, și-a lansat podcastul „Friends Keep Secrets” marți, însă nu conținutul a fost cel care le-a atras atenția fanilor, scrie Daily Mail.

În schimb, aceștia au fost distrași de picioarele sale murdare, pe care le-a așezat pe canapea pe tot parcursul conversației. Acest detaliu i-a făcut pe urmăritori să își pună întrebări. Unii s-au întrebat dacă în casă este atât de murdar încât tălpile lui Blanco s-au înnegrit, iar alții au speculat că acesta a fost desculț afară.

„Omul trebuie să facă un duș și să angajeze o persoană mai bună pentru curățenie”, a scris cineva pe X, în timp ce o persoană s-a declarat „îngrozită” de imagini.

Unii internauți au compătimit-o pe Selena Gomez

Mulți dintre cei care au urmărit podcastul s-au declarat oripilați de tălpile lui Blanco, așa că și-au exprimat părerile pe X.

„Faptul că picioarele lui sunt chiar atât de murdare mă face să mă simt rău, Selena, fato, ce se întâmplă?” „Nu știu despre ce podcast este vorba, dar, de dragul sănătății mele, nu mă voi uita la el”, au fost unele dintre comentarii.

Alții au declarat că o compătimesc pe soția sa, Selena Gomez. „Nu mai pot… ce vede Selena la el?”, „E dezgustător, nu știu cum se descurcă Selena cu asta”, „Selena trebuie să divorțeze de el și să găsească pe cineva mai bun”, „N-am fost niciodată mai dezamăgită de Selena decât sunt acum”, au scris ei.

Benny Blanco a făcut echipă cu Dave Burd, alias Lil Dicky, și soția sa, Kristin Batalucco, pentru noul podcast, în care cei trei intervievează invitați de primă clasă, de la Ed Sheeran la Gwyneth Paltrow și Paul Rudd.

