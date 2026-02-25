Vedeta TV a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului nu este cunoscută încă

Vedeta TV Francine Beppu, cunoscută datorită apariției în reality show-ul american „The Real L Word”, a murit la numai 43 de ani.

Anunțul a fost făcut de familia acesteia, care nu a făcut publică și cauza decesului, însă un purtător de cuvânt a declarat că vedeta a murit în data de 17 februarie, scrie PEOPLE.

„Cu inimă grea, împărtășim trecerea în neființă a iubitei noastre Francine «Naoko» Beppu. Dovezile de îngrijorare din partea prietenilor și colegilor ei reprezintă o dovadă a impactului extraordinar pe care l-a avut asupra tuturor celor din jurul ei. Suntem profund recunoscători să știm cât de prețuită a fost și cât de puternic va continua să strălucească prin toți cei care au cunoscut-o”, se arată într-un comunicat transmis de familie.

Familia Beppu adaugă că apreciază „numeroasele gesturi de dragoste pentru Francine și solicită intimitate în timp ce „trec peste această pierdere de neimaginat”.

Francine Beppu a murit în locuința sa din Honolulu, Hawaii, notează sursa citată. Beppu este cunoscută în special pentru rolul din The Real L Word, în care a apărut la vârsta de 28 de ani. Serialul a avut trei sezoane, difuzate între iunie 2010 și septembrie 2012. Producția Showtime urmărea viețile și relațiile romantice ale unor femei lesbiene din Los Angeles și New York. În acel sezon, poveștile principale ale lui Beppu s-au concentrat pe relația cu mama ei și pe relația tumultuoasă cu Moseley, iubita ei la acea vreme.

În 2015, Beppu s-a mutat în Hawaii și a început să lucreze cu Hawaii LGBT Legacy Foundation, devenind în cele din urmă președinta organizației. După ce a participat la parada Honolulu Pride în 2015, a devenit voluntar al fundației, apoi co-președinte al comitetului de marketing și, ulterior, membru al consiliului director. În 2022, Beppu și-a împărtășit povestea despre momentul în care a făcut public faptul că este lesbiană, într-un material pentru primul număr dedicat Pride al publicației Hawaii Herald.

