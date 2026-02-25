Acasă » Altceva Podcast » Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o

Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 11:55
Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o
Hidroelectrica

Hidroelectrica a făcut un anunț așteptat de mulți. Ei au expus noile oferte pentru clienții casnici și non-casnici. Oferta este mult mai avantajoasă pentru ei cei casnici. Campania se intitulează „Giga Oferte la Mini Prețuri”.

Compania Hidroelectrica a prezentat noi oferte în cadrul unui comunicat de presă. Noua ofertă pe care au lansat-o este atât pentru clienții casnici cât și pentru cei non-casnici. Actualul pachet nu este la fel de avantajos. Aceștia au propus această campanie pentru a stabili un preț fix. Ea este garantată și pentru clienții business.

Campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, se desfășoară pe toată durata lunii martie. Scopul ei este de a arăta stabilitatea companiei, competitivitatea și predictibilitatea. Clienții casnici pot beneficia de o altă propunere de ofertă, una mai avantajoasă decât pentru ceilalți clienți. Ea se poate vedea online.

Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici, a spus Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Ce oferte au pentru casnici

Hidroelectrica
Hidroelectrica

Oferta prezentată de cei de la Hidroelectrica pentru casnici este mai avantajoasă decât cea actuală. Noua ofertă contractuală propune 0,40 lei/kWh în primele trei luni de contract și 0,45 lei/kwh în următoarele nouă luni. În acest moment prețul este altul, puțin mai mare. Pentru energia activă prețul este de 0,453 lei/kWh timp de un an.

Oferta pentru clienții non-casnici este alta. Campania realizată acum de Hidroelectrica arată astfel pentru clienții Business: Oferta Online BUSINESS SPRING- pentru clienții care au un consum mai mic de 1 GWh/an și care au contract prin portalul online, prețul este de 550 lei/ MWh. Pentru BUSINESS ACTIV care au consumul între 1 și 10 GWh/an: 450 de lei/ MWh în primele trei luni, iar în următoarele nouă, 550 lei MWh. BUSINESS GIGANT, are un preț de 450 lei/ MWh în primele șase luni, iar după cele șase luni, 550 lei/ MWh, asta dacă au un consum de minimum 10 GWh/an.

VEZI ȘI: Hidroelectrica a făcut anunțul important pentru clienți. Contractul a fost deja semnat

Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții. Ce se va întâmpla cu prețul energiei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze creditele bancare
Știri
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze…
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Știri
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale…
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă –...
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața celui pe care l-am văzut mort?”
Digi24
Primul primar care anunță că va scoate păcănelele din oraș. „Cât costă viața...
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub apă
go4it.ro
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub...
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai mult acum, în 2026
Gandul.ro
Ce salarii au operatorii call-center de la Digi RCS-RDS, Vodafone și Orange. Cine câștigă mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
Preschimbare permis auto 2026. Cât durează și care sunt documentele necesare
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
ANM anunță vreme severă. Ninsorile și lapovița continuă în aceste zone
Ce este, de fapt, uleiul de copaiba. Ce proprietăți terapeutice are
Ce este, de fapt, uleiul de copaiba. Ce proprietăți terapeutice are
Secretul câștigătorilor la loto. Care este abordarea lor și cum joacă de obicei
Secretul câștigătorilor la loto. Care este abordarea lor și cum joacă de obicei
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui ...
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București în 7 zile: 16-22 februarie 2026. Colegii lui au crezut că exagerează!
Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor
Bella Santiago, ”însărcinată” cu AI. Ce a ajuns să facă de dorul soțului, plecat la Survivor
Vezi toate știrile
×