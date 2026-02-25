Hidroelectrica a făcut anunțul pe care îl așteptau clienții comerciali. Oferta pe care au anunțat-o

Hidroelectrica a făcut un anunț așteptat de mulți. Ei au expus noile oferte pentru clienții casnici și non-casnici. Oferta este mult mai avantajoasă pentru ei cei casnici. Campania se intitulează „Giga Oferte la Mini Prețuri”.

Compania Hidroelectrica a prezentat noi oferte în cadrul unui comunicat de presă. Noua ofertă pe care au lansat-o este atât pentru clienții casnici cât și pentru cei non-casnici. Actualul pachet nu este la fel de avantajos. Aceștia au propus această campanie pentru a stabili un preț fix. Ea este garantată și pentru clienții business.

Campania „Giga Oferte la Mini Prețuri”, se desfășoară pe toată durata lunii martie. Scopul ei este de a arăta stabilitatea companiei, competitivitatea și predictibilitatea. Clienții casnici pot beneficia de o altă propunere de ofertă, una mai avantajoasă decât pentru ceilalți clienți. Ea se poate vedea online.

Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici, a spus Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Ce oferte au pentru casnici

Oferta prezentată de cei de la Hidroelectrica pentru casnici este mai avantajoasă decât cea actuală. Noua ofertă contractuală propune 0,40 lei/kWh în primele trei luni de contract și 0,45 lei/kwh în următoarele nouă luni. În acest moment prețul este altul, puțin mai mare. Pentru energia activă prețul este de 0,453 lei/kWh timp de un an.

Oferta pentru clienții non-casnici este alta. Campania realizată acum de Hidroelectrica arată astfel pentru clienții Business: Oferta Online BUSINESS SPRING- pentru clienții care au un consum mai mic de 1 GWh/an și care au contract prin portalul online, prețul este de 550 lei/ MWh. Pentru BUSINESS ACTIV care au consumul între 1 și 10 GWh/an: 450 de lei/ MWh în primele trei luni, iar în următoarele nouă, 550 lei MWh. BUSINESS GIGANT, are un preț de 450 lei/ MWh în primele șase luni, iar după cele șase luni, 550 lei/ MWh, asta dacă au un consum de minimum 10 GWh/an.

