Acasă » Altceva Podcast » Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze creditele bancare

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 11:04
Băncile comerciale din România au bani pentru creditare dar nu au cui să dea. Foarte puține firme din România sunt eligibile pentru creditare. Băncile pierd profit, iar rata profitului este din ce în ce mai mică pentru băncile românești.

Florin Georgescu prim-viceguvernator și vicepreședinte al Consiliului de Administrare al BNR, în perioada 2004-2024, a făcut niște studii privind acest subiect. Banca Națională a României a spus că sunt foarte puține firme românești care sunt potrivite pentru creditare. Decapitalizarea este un factor major, pentru care, în mod automat, băncile nu erau calificate.

Față de alte țări, firmele care are proiecte valabile și bancabile sunt foarte puține. Un alt factor care face ca băncile din România să nu crediteze firmele este că multe dintre ele, cele bune în special, se finanțează prin credit furnizor, conform analistului Mihai Căruntu.

Majoritatea firmelor bune preferă să se finanțeze prin credit furnizor, adică să se finanțeze de la furnizori, a spus el.

De ce nu vor firmele să facă credit la bancă

Deși foarte multe firme nu se duc la bancă să facă credit este pentru că au o altă sursă de finanțe, precum furnizorii. Există și alte motive. În principal, multe dintre ele nu o fac nu pentru că nu vor, ci pentru că nu sunt eligibile, adică nu îndeplinesc condițiile date de bănci.

Și să nu contracteze credit bancar. În general nu e vorba că nu vor firmele și se finanțează de la furnizori, e vorba că ele nu îndeplinesc criterii minime de eligibilitate, din punct de vedere al creditării bancare, iar activul net contabil negativ sau sub prevederile Legii societăților comerciale (Legea 31) a fost un topic foarte important, a declarat analistul financiar, Mihai Căruntu.

Cu toate acestea, el a explicat că există și excepții, astfel unele firme aleg credite de la bănci din afară. Tot el susține că, trecerea la Zona Euro ar ajuta foarte mult firmele din țară să facă împrumuturi mai mici.

Există și firme românești importante care contractează credite direct de la bănci străine, iar trecerea la Zona Euro ar ajuta foarte multe companii din România să se împrumute la costuri mai mici, la bănci, în euro, cum este Bulgaria acum, a adăugat el.

