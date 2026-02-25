Acasă » Altceva Podcast » Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 09:17
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Power Couple este aproape de final. Câteva ore ne mai despart de a afla care este cuplul care va câștiga titlul de Power Couple, dar și banii puși în joc. Un detaliu i-a dat de gol, iar noi am aflat cine, de fapt, va câștiga.

Îndrăgita emisiune se va încheia în câteva ore. După ce aseară a fost ediția semi-finalei, în această seară fanii emisiunii vor vedea cuplul câștigător. Cu toate acestea, Antena 1 a scăpat un detaliu important, iar astfel ne-am dat seama ce echipă a ieșit învingătoare.

Antena 1 a publicat un scurt filmuleț, un teaser al marii finale, care va fi difuzată astăzi de la 20:30. În acest clip, apar mâinile câștigătorilor, dar și geanta cu premiul cel mare. Un alt lucru important care apare în teaser-ul finalei este brățara roșie care se acordă celor care au câștigat.

Cine a câștigat Power Couple 2026

Power couple finala

Antena 1 a publicat pe rețelele de socializare un videoclip care arată câteva cadre din finală. Doar că acolo apar câteva indicii despre echipa câștigătoare. Pe mâna unei concurente apare brățara roșie, care desemnează învingătorul. Cea care are brățara pe mână este nimeni alta decât Sandra Izbașa. În urma acestor semne, putem interpreta că echipa care a câștigat lupta marii finale este formată din Sandra Izbașa și soțul ei, Răzvan Bănică. Ba mai mult, un altă pistă care duce spre ei este că în filmuleț apare geanta cu banii puși în joc.

Power couple finala

Între cine este lupta pentru titlul Power Couple 2026

În această seară are loc o finală extrem de grea. Până la momentul culminant al finalei, trebuie să vedem ce echipe se califică. În semifinală au jucat șase echipe, iar finala se va juca în trei echipe. Cele șase cupluri care au ajuns până în semifinală sunt Adda și Cătălin, Maria și Oase, sportivii Simona și Marius Urzică, Luiza și soțul ei, Cătălin Zmărăndescu, Claudia și iubitul ei, Andrei Niculae, dar și presupusul cuplu câștigător Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

Rămâne de văzut în această seară care sunt cuplurile care părăsesc competiția înainte de marea finală și să urmărim ultimul joc dintre cele trei cupluri rămase, dar mai ales care este cuplul care va câștiga titlul de Power Couple al acestui sezon.

