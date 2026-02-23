Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.

Sănătatea inimii este foarte importantă. Cu toate acestea, nu îi acordăm cea mai multă atenție. Sedentarismul este un factor esențial.

Sedentarismul afectează foarte mulți români. Acesta poate afecta semnificativ sănătatea inimii. Organizația Mondială a Sănătății a explicat în 2022 că anual 2 milioane de decese au loc din cauza acestei probleme. Din acest motiv, este unul dintre factorii majori pentru decesul prematur în Europa. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că oamenii care lucrează la birou pot fi mai afectați de lipsa mișcării.

Sedentarismul are numeroase efecte negative asupra sănătății. Principalele afecțiuni sunt cele cardiace, în special hipertensiunea, tulburările metabolice, afecțiunile musculo-scheletice, obezitatea și chiar depresia și anxietatea.

Ce poți face să nu devi sedentar

Organizația Mondială a Sănătății a făcut și o serie de recomandări pentru a combate sedentarismul. Acesta a specificat și categoria de vârstă pentru care se aplică recomandările. Cei cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani pot avea un stil de viață sănătos doar respectând ceea ce spun specialiștii. 150-300 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pot ajuta la reducerea sedentarismului. Aici putem efectua un sport mai simplu, dar care poate aduce și bucurie: dansul. Pentru ceva mai intens, putem face săptămânal baschet, de exemplu, timp de 75-150 de minute. Combinarea celor două poate crea un stil de viață sănătos.

Specialiștii spun că ar trebui să vedem semne mai bune dacă săptămânal adăugăm 300 de minute de exerciții fizice moderate și 150 de minute de exerciții intense. Cei care au boli cronice trebuie să vorbească cu medicul de specialitate pentru a ști care este ritmul bun pentru ei. Totuși, cei care nu pot face activități mai intense pot compensa altfel. Mersul pe jos cel puțin 5 minute la fiecare două ore, face diferența. Rotațiile la picioare și flexiile fac minuni. Acestea se pot face atât de acasă, cât și de la birou. Sfatul specialiștilor pentru cei care petrec mult timp la birou este să vorbească la telefon în picioare, să folosească scările pe cât de mult pot. De asemenea, o plimbare cu bicicleta în parc este și ea pe lista de recomandări. Aplicațiile de sănătate de pe telefonul mobil poate fi benefic deoarece vă arată numărul de pași făcuți, iar așa veți știi când este momentul să faceți mai multă mișcare.

