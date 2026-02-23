Acasă » Altceva Podcast » Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.

Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 18:10
Greșeala zilnică ce îți afectează inima. Mulți nu o leagă de stilul lor de viață.
Sedentarism

Sănătatea inimii este foarte importantă. Cu toate acestea, nu îi acordăm cea mai multă atenție. Sedentarismul este un factor esențial.

Sedentarismul afectează foarte mulți români. Acesta poate afecta semnificativ sănătatea inimii. Organizația Mondială a Sănătății a explicat în 2022 că anual 2 milioane de decese au loc din cauza acestei probleme. Din acest motiv, este unul dintre factorii majori pentru decesul prematur în Europa. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că oamenii care lucrează la birou pot fi mai afectați de lipsa mișcării.

Sedentarismul are numeroase efecte negative asupra sănătății. Principalele afecțiuni sunt cele cardiace, în special hipertensiunea, tulburările metabolice, afecțiunile musculo-scheletice, obezitatea și chiar depresia și anxietatea.

Ce poți face să nu devi sedentar

Sedentarism
Sedentarism

Organizația Mondială a Sănătății a făcut și o serie de recomandări pentru a combate sedentarismul. Acesta a specificat și categoria de vârstă pentru care se aplică recomandările. Cei cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani pot avea un stil de viață sănătos doar respectând ceea ce spun specialiștii. 150-300 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pot ajuta la reducerea sedentarismului. Aici putem efectua un sport mai simplu, dar care poate aduce și bucurie: dansul. Pentru ceva mai intens, putem face săptămânal baschet, de exemplu, timp de 75-150 de minute. Combinarea celor două poate crea un stil de viață sănătos.

Specialiștii spun că ar trebui să vedem semne mai bune dacă săptămânal adăugăm 300 de minute de exerciții fizice moderate și 150 de minute de exerciții intense. Cei care au boli cronice trebuie să vorbească cu medicul de specialitate pentru a ști care este ritmul bun pentru ei. Totuși, cei care nu pot face activități mai intense pot compensa altfel. Mersul pe jos cel puțin 5 minute la fiecare două ore, face diferența. Rotațiile la picioare și flexiile fac minuni. Acestea se pot face atât de acasă, cât și de la birou. Sfatul specialiștilor pentru cei care petrec mult timp la birou este să vorbească la telefon în picioare, să folosească scările pe cât de mult pot. De asemenea, o plimbare cu bicicleta în parc este și ea pe lista de recomandări. Aplicațiile de sănătate de pe telefonul mobil poate fi benefic deoarece vă arată numărul de pași făcuți, iar așa veți știi când este momentul să faceți mai multă mișcare.

VEZI ȘI: Explozia cancerelor la tineri. Avertismentul medicului Mircea Beuran și stilul de viață care ne îmbolnăvește

Este sau nu sănătos să fii vegetarian? Nutriționistul Mihaela Bilic a spus adevărul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic
Știri
Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!
Exclusiv
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat…
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
go4it.ro
Pușcașii marini americani au respins trecerea la pușca de asalt M7. Motivul?
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Aisa Bacs se teme pentru viața ei, după scandalul de la Mosh: “Încearcă să mă reducă la tăcere”
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în ...
Codruța Filip, în doliu! Concurenta de la Desafio: Aventura e devastată de durere: ”Ai lăsat în urma ta așa multă tristețe”
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în ...
Georgiana Avroian a dispărut fără urmă! Familia adolescentei de 16 ani o caută cu disperare în Italia și România
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile ...
Legendara schioare Lindsey Vonn, la un pas să-i fie amputat piciorul după acidentarea de la Jocurile Olimpice. Cum au salvat-o medicii
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Bancul începutului de săptămână | O bătrână își caută soțul la Poarta Raiului
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă ...
Influenceriță din România, implicată într-un accident rutier. A ajuns la spital după impact: ”Mă durea foarte tare capul”
Vezi toate știrile
×