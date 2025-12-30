Acasă » Știri » Explozia cancerelor la tineri. Avertismentul medicului Mircea Beuran și stilul de viață care ne îmbolnăvește

De: Paul Hangerli 30/12/2025 | 05:40
Explozia cancerelor la tineri. Avertismentul medicului Mircea Beuran și stilul de viață care ne îmbolnăvește
„Se leagă de foarte multe lucruri, de consumul de băuturi hidrocarbonate, de energizante, de alcool, de fumat, de sedentarism, de lucrul sub stres. Apoi sunt dependenți foarte mult de activitatea sub radiații albastre, cum ar fi monitorul calculatorului, al tabletei, al telefonului.”

Un stil de viață care lucrează împotriva noastră

Declarația aparține profesorului Mircea Beuran și surprinde, în câteva fraze, una dintre cele mai îngrijorătoare realități ale medicinei moderne: creșterea alarmantă a numărului de cancere diagnosticate la persoane tinere, uneori chiar sub 30 de ani.

Dacă în urmă cu câteva decenii cancerul era perceput aproape exclusiv ca o boală a vârstei a treia, astăzi medicii observă un fenomen îngrijorător — tot mai mulți tineri ajung în cabinete cu forme agresive de boală, deseori depistate tardiv.

Potrivit specialiștilor, nu există o singură cauză care să explice această creștere. Este vorba, mai degrabă, despre un cumul de factori care acționează lent, dar constant asupra organismului.

Consumul frecvent de băuturi carbogazoase, energizante și alcool, fumatul încă de la vârste fragede, alimentația dezechilibrată și lipsa mișcării creează un teren favorabil apariției bolilor cronice. La toate acestea se adaugă stresul continuu, lipsa somnului și presiunea psihologică tot mai mare la care sunt supuși tinerii.

„Organismul nu este construit să funcționeze în permanență sub stres. Când acest lucru devine o rutină, sistemul imunitar slăbește, iar capacitatea corpului de a lupta cu celulele anormale scade”, avertizează medicii.

Dependența de ecrane și alimentația modernă sunt factori declanșatori!

Un alt factor semnalat de profesorul Mircea Beuran este expunerea excesivă la ecrane și la așa-numita lumină albastră. Telefonul, laptopul, tableta și monitorul au devenit prelungiri ale vieții noastre cotidiene.

Deși efectele pe termen lung ale radiațiilor albastre sunt încă studiate, există deja dovezi că ele pot afecta somnul, ritmul circadian și echilibrul hormonal. Lipsa odihnei de calitate este, la rândul ei, asociată cu un risc crescut de boli metabolice și oncologice.

Mai grav este faptul că mulți tineri petrec zilnic 8–12 ore în fața ecranelor, fără pauze reale, fără mișcare și fără expunere la lumină naturală.

Un alt element-cheie este alimentația. Produsele ultraprocesate, bogate în zahăr, aditivi și grăsimi nesănătoase, au devenit norma. Mesele regulate sunt înlocuite de gustări rapide, băuturi energizante și mâncare de tip fast-food.

Acest tip de alimentație favorizează inflamația cronică în organism, considerată de mulți specialiști drept unul dintre mecanismele care pot duce, în timp, la apariția cancerului.

Tinerii ajung mai târziu la medic

Un alt aspect alarmant este lipsa controalelor medicale preventive. Mulți tineri evită consultațiile, ignoră simptomele sau le pun pe seama oboselii și stresului.

„Vedem tot mai des pacienți tineri care ajung la medic în stadii avansate, pentru că au ignorat semnele timpurii sau nu au considerat că li se poate întâmpla lor”, avertizează medicii oncologi.

Mesajul transmis de profesorul Mircea Beuran nu este unul alarmist, ci un avertisment necesar. Creșterea incidenței cancerelor la tineri nu este un fenomen inevitabil, ci unul strâns legat de alegerile zilnice.

Reducerea consumului de alcool și tutun, o alimentație echilibrată, mișcarea zilnică, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor și controalele medicale regulate pot face o diferență reală. Într-o lume care se mișcă tot mai repede, sănătatea rămâne singurul lucru pe care nu îl putem recupera odată pierdut.

Iar poate cea mai importantă lecție este aceasta: boala nu mai ține cont de vârstă. Iar prevenția nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

