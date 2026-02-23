Preț record pentru roșii românești de anul acesta. Cât va costa un kilogram

Primele roșii românești din acest an se pregătesc să apară pe piață mai devreme ca niciodată, între 15 și 30 martie, ceea ce marchează o premieră pentru legumicultura locală. Recolta timpurie din solarii, obținută prin tehnici avansate și un efort considerabil, va genera prețuri comparabile cu cele ale unor produse de lux, ceea ce a stârnit deja interes și discuții în rândul consumatorilor și comercianților.

Pe lângă factorii economici și tehnologici, piața de roșii extratimpurii reflectă și schimbările climatice, care permit legumicultorilor să adapteze perioadele de plantare și recoltare. Solariile și serele moderne permit menținerea unor condiții optime pentru culturile de tomate, reducând riscurile asociate cu vremea capricioasă din lunile de început ale primăverii.

Cât va costa un kilogram de roșii

În urmă cu un an, kilogramul de roșii românești extratimpurii costa între 42 și 48 lei la poarta producătorului și ajungea în piețe între 65 și 75 lei. Pentru 2026, contextul economic și costurile crescute de producție au modificat semnificativ aceste valori. Creșterea prețurilor la energie, inputuri agricole și materiale necesare pentru încălzirea solariilor a dus la majorarea costurilor de producție cu aproximativ 35–65% față de anul precedent.

Astfel, estimările indică faptul că primele roșii extratimpurii ar putea fi comercializate de producători la un preț de 45–55 lei/kg, iar după trecerea prin rețeaua de revânzători en-gros, prețul ar putea urca la 55–65 lei/kg. În piețele tradiționale și magazinele alimentare, consumatorii ar putea achiziționa kilogramul de roșii la prețuri între 70 și 100 lei, situându-le în categoria produselor de lux, asemănătoare ca percepție cu cireșele sau alte fructe sezoniere exotice disponibile înainte de sezonul natural.

Această tendință reflectă nu doar impactul costurilor mai mari, ci și un progres semnificativ în tehnologia de legumicultură protejată din România. Tomatele extratimpurii apar pe piață mult mai devreme decât în trecut. Dacă în anii 1990 primele tomate în solarii ajungeau pe piață abia la sfârșitul lunii mai, acum acestea sunt disponibile încă din luna martie, datorită controlului atent al temperaturii, irigației și nutrienților, precum și selecției timpurii a soiurilor.

Cantitățile disponibile rămân însă limitate. Din acest motiv, primele roșii românești extratimpurii nu vor fi găsite în mod uniform în toate piețele, ci mai degrabă în locațiile selectate sau în magazinele cu clienți dispuși să plătească prețuri mai mari pentru un produs sezonier de calitate superioară. Această disponibilitate redusă, combinată cu timpul scurt de recoltare, explică de ce roșiile timpurii sunt considerate un produs de lux.

