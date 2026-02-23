Amendă de 1620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea

Permisul de conducere expirat poate aduce șoferilor sancțiuni semnificative, iar legislația rutieră tratează această situație ca pe o abatere serioasă.

Deși mulți conducători auto consideră că valabilitatea documentului este doar o formalitate, realitatea este că expirarea permisului înseamnă pierderea dreptului legal de a conduce până la reînnoirea acestuia.

Amendă de 1620 de lei pentru şoferii care fac greşeala asta

Conform reglementărilor în vigoare, persoanele care sunt depistate în trafic cu permisul expirat pot primi o amendă care poate ajunge până la 1.620 de lei. În plus, polițistul rutier are posibilitatea de a reține documentul, iar șoferul nu mai poate continua deplasarea la volan.

Practic, din momentul în care data de valabilitate înscrisă pe permis a trecut, conducerea unui autovehicul devine ilegală, indiferent dacă expirarea s a produs recent sau cu mai mult timp în urmă.

Din punct de vedere juridic, un permis expirat nu mai produce efecte, ceea ce înseamnă că titularul nu mai beneficiază de dreptul de a conduce pe drumurile publice. Totodată, situația poate deveni și mai complicată în cazul unui eveniment rutier.

Dacă un șofer implicat într-un accident are permisul expirat, compania de asigurări poate invoca această neregulă, iar consecințele financiare pot fi considerabile, în funcție de circumstanțe și de polița de asigurare.

Mulţi nu ştiu ce prevede legea

Valabilitatea permisului de conducere diferă în funcție de categorie și de vârsta titularului. Pentru majoritatea șoferilor, documentul este emis pentru o perioadă de zece ani.

Există însă categorii profesionale sau situații medicale care impun termene mai scurte. Autoritățile recomandă verificarea periodică a datei de expirare pentru a evita perioadele în care șoferul rămâne fără dreptul legal de a conduce.

Procesul de reînnoire presupune efectuarea unei fișe medicale și depunerea documentelor necesare la serviciul public comunitar pentru permise și înmatriculări. Deși procedura este relativ simplă, programările pot necesita timp, mai ales în perioadele aglomerate.

Totuşi, specialiștii atrag atenția că amânarea acestui demers până în apropierea datei de expirare poate duce la situații neplăcute, inclusiv imposibilitatea de a conduce pentru câteva zile.

O simplă verificare a documentelor poate preveni amenzi costisitoare și situații neprevăzute în trafic. Reînnoirea permisului înainte de expirare rămâne cea mai sigură soluție pentru a evita sancțiunile și pentru a circula în legalitate.

CITEŞTE ŞI: Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii

Cine trebuie să deszăpezească o stradă privată, de fapt. Ce prevede legea