Răzvan Simion nu mai arată așa cum știai. S-a vopsit, adio păr grizonat

Schimbare radicală de look în showbiz-ul românesc! Se pare că Răzvan Simion a spus „adio” firelor albe care îl transformaseră într-unul dintre cei mai șarmanți grizonați din lumea mondenă. CANCAN.RO l-a surprins alături de fiica lui, iar noua culoare capilară a prezentatorului TV nu a putut trece neobservată.

Prezentatorul TV și-a surprins fanii cu un nou look: păr vizibil mai închis la culoare, fără urmă de gri. Dacă până acum își asuma aerul matur și sofisticat, acum pare că a ales un vibe mai fresh și mai tineresc. Noi am observat schimbarea radicală atunci când paparazzii CANCAN.RO l-au surprins în Pipera. (VEZI AICI MAI MULTE)

Haideți să facem o comparație, before and after, să vedem cum arăta vedeta Antenei 1 înainte să se vopsească și cum arată acum, cu o nouă culoare de ciocolatiu închis. Răzvan Simion nu vrea să lase timpul să treacă peste el și a apelat la o tehnică noninvazivă pentru un rezultat de „tinerețe fără bătrânețe”. În poza de mai jos este Răzvan pe care îl vedeam în fiecare zi la emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”.

Așa arată acum Răzvan Simion cu noua coafură vibrantă.

Ce l-a făcut să renunțe la look-ul de „silver fox”?

A fost presiunea publicului? O schimbare personală? Un nou început? Pentru că de obicei, când femeile optează pentru o schimbare radicală de look, clar urmează un nou start. Sau pur și simplu dorința de a demonstra că poate fi cameleonic? Cert este că Răzvan Simion a reușit din nou să fie subiect de discuție. Și poate că exact asta contează: să surprinzi, să provoci și să rămâi relevant. Este de apreciat că vedeta nu se teme de prejudecăți și recurge la orice metodă pentru a se simți în continuare bine în pielea lui.

Chiar dacă Răzvan Simion a ales să își vopsească părul, barba a lăsat-o în nuanță naturală. Tentele grizonate din barbă nu trec neobservate și au fost primele semne că Răzvan a apelat la pigment doar pentru podoaba capilară. Cert este că acest combo, păr brunet și barbă grizonată, creează un mix interesant, între maturitate și energie freh. Iar în showbiz-ul românesc, orice detaliu devine subiect de dezbatere. Nu știm încă dacă Răzvan Simion trece printr-o criză de vârstă sau doar vrea să încerce lucruri noi. CANCAN.RO rămâne cu ochii pe celebrul prezentator, cine știe cu ce apariție ne va surprinde data viitoare.

