Răzvan Simion și-a “blocat” agenda și a rezolvat o situație urgentă. Gestul care spune totul despre vedeta de la Neatza

De: Luciana Popescu 22/02/2026 | 22:15
Răzvan Simion, celebrul prezentator al emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani” a fost surprins alături de fiica lui în timp ce se grăbeau spre farmacie. Răzvan este un tată model, alături de Ianca, la orice pas, iar  CANCAN.RO are toate informațiile din spatele apariției lor.

Zi obișnuită sau motiv de îngrijorare? Răzvan Simion a fost surprins în plină zi, într-o ipostază rară, alături de fiica sa. Cei doi au fost fotografiați în timp ce mergeau spre o farmacie din Pipera. Ianca Simion și-a luat tot ce avea nevoie, iar apoi i-a pasat punga de medicamente tatălui ei care, din fire, este un gentleman și nu a lăsat-o să o care chiar dacă plasa nu părea grea.

Aparițiile celor doi, tată- fiică sunt rare, dar niciodată nu trec neobservate. După ce au rezolvat misiunea, cei doi au traversat strada și s-au dus direct către mașina prezentatorului, parcată în zona sediului Antena 1.

Răzvan este un tată responsabil, a mers imediat cu fiica lui la farmacie. Chiar dacă are un program extrem de plin, Răzvan niciodată nu o lasă pe Ianca pe locul doi. Tânăra știe ca mereu poate apela la părintele ei, care de-a lungul anilor i-a fost sprijin în orice situație. Cum a fost și cea de acum.

Răzvan Simion a optat pentru un look casual de iarnă: geacă bordo din material gros, blugi albaștri, ghete negre și ochelari de soare închiși la culoare. Ținuta era completată de o atitudine misterioasă. Pe chipul său nu prea se citea fericirea, nu a afișat niciun zâmbet, probabil fiind ingrijorat de starea de sănătate a fiicei lui. Chiar și când au traversat, vedeta Antenei 1 a fost cu un pas înaintea fetei pentru a se asigura ca traversează în siguranță. Iar când aproape au ajuns la platoul Antena 1, Răzvan Simion i-a oferit fetei sale un gest de afecțiuneși i-a pus mâna pe umăr ca gest de protecție paternă.

Fiica sa, Ianca Simion a ales un outfit relaxat. A purtat o geacă neagră cu blană bej la interior și la guler, blugi largi, cizme negre până la jumătatea gambei și o geantă neagră, de dimensiuni mari, purtată pe umăr. Tânăra părea serioasă și atentă la pașii făcuți pe strada umedă.

Răzvan Simion îmbină cu brio viața profesională cu cea de tată implicat, chiar și în zilele aglomerate, atunci când are multe filmări.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

