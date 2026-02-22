Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”

Vedeta TV Bethenny Frankel spune că se simte „cu stomacul strâns” după ce boala sa cronică de rinichi a evoluat „într-o direcție greșită”.

Fosta vedetă a emisiunii The Real Housewives of New York City, care a anunțat luna trecută că a fost diagnosticată cu boală renală în stadiul 2, le-a transmis joi urmăritorilor săi de pe Instagram că, în realitate, „este vorba despre stadiul 3A”.

Personalitatea TV, în vârstă de 55 de ani, a precizat că situația se află „chiar la mijloc” și că „nu este încă momentul pentru tratament medicamentos”. Cu toate acestea, medicul său i-ar fi spus clar: „Apa este medicamentul tău”.

Ce le transmite vedeta urmăritorilor ei de pe rețelele sociale

Fosta vedetă de reality show a mărturisit că recomandarea medicului i-a provocat „anxietate”, deoarece „este mereu deshidratată”.

Bethenny Frankel a adăugat că boala „poate fluctua” și că medicul nu își dorește ca ea „să intre în panică”, ci mai degrabă să revină pentru noi analize „peste câteva luni”.

Vedeta a spus că încearcă „să rămână calmă”, în timp ce le-a transmis utilizatorilor din social media un mesaj clar: „Vă rog să vă testați.”

Bethenny Frankel a criticat dur „suplimentele care sunt promovate și vândute agresiv peste tot”, insistând că oamenii nu ar trebui „să alerge să încerce orice”.

„Asigurați-vă că medicul știe ce luați, pentru că unele lucruri pot afecta diferite părți ale corpului, iar reacțiile diferă de la o persoană la alta. Nu există un model universal valabil pentru toți”, a explicat ea.

„Este important să vă faceți analize și să monitorizați aceste lucruri, pentru că pot apărea și alte descoperiri”, a continuat Frankel, precizând că la cea mai recentă ecografie i-a fost depistat un „nodul hepatic”.

