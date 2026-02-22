Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”

Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”

De: Daniel Matei 22/02/2026 | 22:50
Vedeta TV a primit un diagnostic crunt de la medici. „E un pas în direcția greșită”
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Vedeta TV Bethenny Frankel spune că se simte „cu stomacul strâns” după ce boala sa cronică de rinichi a evoluat „într-o direcție greșită”.

Fosta vedetă a emisiunii The Real Housewives of New York City, care a anunțat luna trecută că a fost diagnosticată cu boală renală în stadiul 2, le-a transmis joi urmăritorilor săi de pe Instagram că, în realitate, „este vorba despre stadiul 3A”.

Personalitatea TV, în vârstă de 55 de ani, a precizat că situația se află „chiar la mijloc” și că „nu este încă momentul pentru tratament medicamentos”. Cu toate acestea, medicul său i-ar fi spus clar: „Apa este medicamentul tău”.

Sursa foto: Profimedia

Ce le transmite vedeta urmăritorilor ei de pe rețelele sociale

Fosta vedetă de reality show a mărturisit că recomandarea medicului i-a provocat „anxietate”, deoarece „este mereu deshidratată”.

Bethenny Frankel a adăugat că boala „poate fluctua” și că medicul nu își dorește ca ea „să intre în panică”, ci mai degrabă să revină pentru noi analize „peste câteva luni”.

Vedeta a spus că încearcă „să rămână calmă”, în timp ce le-a transmis utilizatorilor din social media un mesaj clar: „Vă rog să vă testați.”

Bethenny Frankel a criticat dur „suplimentele care sunt promovate și vândute agresiv peste tot”, insistând că oamenii nu ar trebui „să alerge să încerce orice”.

„Asigurați-vă că medicul știe ce luați, pentru că unele lucruri pot afecta diferite părți ale corpului, iar reacțiile diferă de la o persoană la alta. Nu există un model universal valabil pentru toți”, a explicat ea.

„Este important să vă faceți analize și să monitorizați aceste lucruri, pentru că pot apărea și alte descoperiri”, a continuat Frankel, precizând că la cea mai recentă ecografie i-a fost depistat un „nodul hepatic”.

