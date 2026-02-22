Acasă » Știri » Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”

Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”

De: Denisa Crăciun 22/02/2026 | 23:54
Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Olga Verbițchi continuă, după ani de zile de când și-au încheiat prietenia. De data aceasta, influencerița face o mărturisire inedită despre părinții Iulianei, care sunt implicați în scandal. Vezi mai jos ce s-a întâmplat!

După ce au încheiat prietenia în urmă cu mulți ani, după participarea la X Factor, Iuliana Beregoi nu a lăsat-o pe Olga Verbițchi să trăiască în liniște. Aceasta a dezvăluit că a trecut prin clipe de teroare. Ba mai mult, totul s-a petrecut acasă la Olga. Dacă la început cearta a fost doar între cele două fete, situația a degenerat iar părinții Iulianei s-au implicat în acest scandal. Olga susține că părinții rivalei sale i-a atacat proprii părinții.

Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi

Sursa foto: captură video TikTok

Aceștia ar fi venit acasă la părinții Olgăi, iar în dreptul porții lor au început să arunce cu pietre. Pentru a vedea ce se întâmplă, părinții artistei au ieșit afară, s-au dus la poartă iar acolo au început să fie atacați. Olga a spus că părinții Iulianei Beregoi, în timpul acestui incident neplăcut, i-ar fi spus că nu va ajunge nicăieri și că fiica lor este mai talentată decât ea.

„După X Factor a fost un moment foarte urât, atunci când părinții ei au venit acasă la mine și au aruncat cu pietre în curte. Luau pietre de pe drum și aruncau către casa mea și către părinții mei. Spuneau că nu o să ajung nicăieri niciodată, că eu am ieșit din noroi și că tot în noroi o să rămân, că Iuliana este mult mai talentată și că ei o să facă tot posibilul. A fost o chestie foarte urâtă. Faptul că noi ne certam era ok, eram copii, ea era foarte invidioasă, dar să se ajungă la părinți mi se pare extrem de grav. Eram certate, începuseră să apară despre ea lucruri urâte pe internet, în Moldova, iar tatăl ei mi-a scris că mă roagă să o ajut, dar fără ca ea să știe, ca să iasă din acel caz. Probabil ea nici nu știe că am ajutat-o, dar am ajutat-o foarte mult atunci. Eu sunt genul de om care, chiar dacă îmi greșești, dacă se întâmplă ceva cu tine, eu tot o să te ajut”, a declarat Olga Verbițchi.

VEZI ȘI: Daniela Costețchi o confruntă pe Iuliana Beregoi și scoate „arma secretă”. Scandalul influencerițelor escaladează periculos: “Poliția ți-a interzis să mă suni”  

Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Știri
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost”
Știri
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți…
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
Mediafax
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în...
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei de închisoare dacă fac aceste lucruri banale
Mediafax
Legi ciudate din Thailanda care îți pot strica vacanța. Turiștii riscă ani grei...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
go4it.ro
Solicitarea indecentă făcută de un utiliuzator chatbot-ului Ana al ANAF
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Gandul.ro
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu
Jim Curtis, detalii neștiute din relația cu Jennifer Aniston. Cum gestionează tensiunile din cuplu
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia care trece printr-o schimbare profesională importantă
Horoscop 23 februarie 2026. Zodia care trece printr-o schimbare profesională importantă
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Ce ne aduce portalul 2:22 care tocmai s-a deschis. Impactează major patru zodii
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele ...
Ce îi făcea Gabi Tamaș propriului tată, după fiecare meci. Faimosul și-a mărturisit păcatele la Survivor: „Să vedeți cam cum a fost”
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la ...
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare
Costurile anuale ale unui student în România. Taxele sunt tot mai mari
Costurile anuale ale unui student în România. Taxele sunt tot mai mari
Vezi toate știrile
×