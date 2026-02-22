Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Olga Verbițchi continuă, după ani de zile de când și-au încheiat prietenia. De data aceasta, influencerița face o mărturisire inedită despre părinții Iulianei, care sunt implicați în scandal. Vezi mai jos ce s-a întâmplat!

După ce au încheiat prietenia în urmă cu mulți ani, după participarea la X Factor, Iuliana Beregoi nu a lăsat-o pe Olga Verbițchi să trăiască în liniște. Aceasta a dezvăluit că a trecut prin clipe de teroare. Ba mai mult, totul s-a petrecut acasă la Olga. Dacă la început cearta a fost doar între cele două fete, situația a degenerat iar părinții Iulianei s-au implicat în acest scandal. Olga susține că părinții rivalei sale i-a atacat proprii părinții.

Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi

Aceștia ar fi venit acasă la părinții Olgăi, iar în dreptul porții lor au început să arunce cu pietre. Pentru a vedea ce se întâmplă, părinții artistei au ieșit afară, s-au dus la poartă iar acolo au început să fie atacați. Olga a spus că părinții Iulianei Beregoi, în timpul acestui incident neplăcut, i-ar fi spus că nu va ajunge nicăieri și că fiica lor este mai talentată decât ea.

„După X Factor a fost un moment foarte urât, atunci când părinții ei au venit acasă la mine și au aruncat cu pietre în curte. Luau pietre de pe drum și aruncau către casa mea și către părinții mei. Spuneau că nu o să ajung nicăieri niciodată, că eu am ieșit din noroi și că tot în noroi o să rămân, că Iuliana este mult mai talentată și că ei o să facă tot posibilul. A fost o chestie foarte urâtă. Faptul că noi ne certam era ok, eram copii, ea era foarte invidioasă, dar să se ajungă la părinți mi se pare extrem de grav. Eram certate, începuseră să apară despre ea lucruri urâte pe internet, în Moldova, iar tatăl ei mi-a scris că mă roagă să o ajut, dar fără ca ea să știe, ca să iasă din acel caz. Probabil ea nici nu știe că am ajutat-o, dar am ajutat-o foarte mult atunci. Eu sunt genul de om care, chiar dacă îmi greșești, dacă se întâmplă ceva cu tine, eu tot o să te ajut”, a declarat Olga Verbițchi.

