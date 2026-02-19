Acasă » Altceva Podcast » Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului

De: Luciana Popescu 19/02/2026 | 17:59
Când credeam că apele se vor liniști în războiul dintre influencerițele din Republica Moldova, Olga Verbițchi pune tunurile pe Iuliana Beregoi, după ce aceasta a oferit prima ei reacție în urma scandalului care a împărțit România în două. 

Nici mult nu a trecut de când cântăreața Iuliana Beregoi a postat clipul video în apărarea ei, căci Olga Verbițchi a ieșit la atac. După o prietenie de durată, cu urcușuri și coborâșuri, Olga nu vrea să o ierte pe Iuliana și nu crede în cuvintele și ochii ei „plânși”. Olga a mai declarat în descrierea postării și că Iuliana și-ar fi șters urmele.

„După ce ai șters urmele, ieși și tu frumos.”

„Totuși, eu sper să se facă dreptate și să nu ne cumpere un video cu picături la ochi, care vorbește despre nimic. Dacă erai nevinovată, stopai din prima zi acuzațiile și apărai numele familiei tale. Uneori timpul nu este în favoarea ta. Ce ciudat e să spui că nu ești de acord cu bullying-ul când ai atâtea victime în spate, care au rămas traumatizate după interacțiunea cu tine. Stop playing the victim card.” a declarat Olga Verbițchi pe contul ei de TikTok.

Reacție Olga Verbițchi- sursa- social media

Olga Verbițchi de la X Factor, adevărul despre Iuliana Beregoi

În urmă cu o săptămână, Olga a ieșit în fața urmăritorilor săi și le-a povestit întâmplări din perioada în care Iuliana Beregoi îi era cea mai bună prietenă. Între cele două lucrurile ar fi fost roz până când Olga ar fi câștigat concursul muzical de la Antena 1, iar rivala de moarte a Andreei Bostănică ar fi fost extrem de invidioasă. După spusele cântăreței, Iuliana ar fi decis atunci că este momentul ca prietenia lor să fie îngropată, iar Olga a fost pusă pe lista neagră. (VEZI DETALII AICI)

“Era prietena mea cea mai bună și, cu câteva minute înainte să intru pe scenă, ea a făcut poză cu Carla’s Dreams, era foarte fericită. Mi-a spus în față ‘Eu nu cred că tu o să câștigi concursul ăsta, că nu ar fi o realitate, dar eu am venit să fac poză cu Carla’s Dreams, în fine, succes pe scenă’. Avea tendința de foarte multe ori să îmi spună chestii urâte”, a povestit Olga Verbițchi pe Tiktok.

Olga a vorbit printre rânduri și despre părinții Iulianei Beregoi

Cântăreața din Republica Moldova și-a luat inima în dinți și nu i-a menajat nici pe părinții Iulianei.

“Voi nu o să reușiți niciodată să ajungeți nicăieri, pentru că voi ați ieșit din noroi și în noroi o să rămâneți. Iuliana o să ajungă vedetă pentru că noi o să facem tot posibilul să călcăm peste tot ca ea să fie acolo unde merită”, susține Olga Verbițchi că ar fi spus părinții Iulianei Beregoi.

Oare există posibilitatea ca acest război să ajungă la final? Până vom ajunge la un deznodământ noi vom rămâne aici și vă vom oferi toate detaliile.

După prima reacție, Iuliana este de neoprit

La puțin timp după ce Iuliana Beregoi a făcut videoclipul cu reacția ei, care CANCAN.RO v-a prezentat-o, a simțit nevoia să mai completeze. (VEZI DETALII AICI)

„Urmează să vă povestesc absolut tot, să înțelegeți și legătura cu Daniela. Și eu am fost o victimă în acest caz, am fost șantajată la rândul meu în repetate rânduri. Nu vă pot da mai multe detalii deoarece nu e finalizată încă ancheta, însă, vă promit transparență totală. Vă rog să nu vă grăbiți să aruncați cu hate și cu insulte. Eu personal nu am greșit nimănui. Sunt aceeași Iuliana pe care o știți dintotdeauna și mă afectează această situație, nu v-aș dori să fiți în locul meu. Nu vă cer decât să fiți umani și să aveți răbdare. Vă mulțumesc!” a mai scris Iuliana pe contul ei de Instagram.

A doua reacție a Iulianei Beregoi- sursa- social media

 

