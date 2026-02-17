Vladimir Putin a dispărut, iar Zelenski a făcut anunțul, sperând că e pe moarte: ”Nu mai are prea mult timp”

Vladimir Putin este de negăsit, iar lumea întreagă își pune întrebări despre dispariția acestuia. Absența din văzul lumii a liderului de la Kremlin a condus la mai multe teorii lansate în mediul online și speculate inclusiv de Volodimir Zelenski: ori a murit, ori este foarte bolnav.

Președintele Vladimir Putin a avut ultima afișare publică în urmă cu 12 zile, iar acest lucru a ridicat un mare semn de întrebare asupra condiției sale.

Liderul Kremlinului este imposibil de găsit

După aproape două săptămâni de când Președintele Rusiei nu a mai făcut nicio declarație publică, lumea a început să vorbească. Majoritatea oamenilor au ajuns la concluzia că acesta a dispărut din cauza unor probleme grave de sănătate, care ar afecta imaginea sa de lider invincibil. Totuși, oamenii vorbesc despre ceva mult mai rău.

Volodimir Zelensky, reacție surprinzătoare

În timpul discuției din cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen despre securitate și apărare, un actor principal a fost Volodimir Zelensky, care a avut o remarcă referitoare la speculațiile despre absența lui Putin: „Nu mai are prea mult timp. Dumnezeu să-l binecuvânteze să nu mai aibă prea mult timp”, a declarat președintele Ucrainei, relatează Politico.

În spatele acestei declarații, Zelensky subliniază în mod direct faptul că vârsta lui Putin își face simțită prezența și că acesta ar putea dispărea definitiv în orice moment, nu decât prin presupunerile oamenilor.

Nepotul lui Stalin alimentează zvonurile despre moarte

Iacov Jugashivili, nepotul lui Iosif Stalin, a alimentat și mai tare toate ideile posibile care motivează absența lui Putin din fața întregii lumi. Acesta are convingerea că președintele s-ar putea fi murit deja din cauza condițiilor sale medicale.

Presa din Rusia susține că ultimele apariții ale liderului Kremlinului au fost imortalizate în trecut. Într-un context politic atât de important, dispariția lui Vladimir Putin ar avea un efect major asupra relațiilor cu și dintre celelalte state.

Totuși, în urma ideilor potrivit cărora Vladimir Putin ar suferi de cancer sau Parkinson, oficialii de la Kremlin s-au opus vehement oricărei acuzații de acest tip.

