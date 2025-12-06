Acasă » Știri » Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!

Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!

De: Anca Chihaie 06/12/2025 | 21:27
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Volodimir Zelenski, mesaj despre pacea din Ucraina / Sursa foto: Prodimedia

Într-un efort continuu de a identifica soluții care să pună capăt conflictului din Ucraina, o delegație ucraineană și emisari americani s-au reunit în Florida pentru a treia zi consecutivă de negocieri. Discuțiile au vizat evaluarea unui plan propus de Statele Unite menit să reducă tensiunile și să faciliteze o încetare a focului durabilă între părți.

Reuniunea a reunit membri importanți ai echipei de negocieri ucrainene, inclusiv oficiali de rang înalt din armata ucraineană, și reprezentanți ai administrației americane cu experiență în medierea conflictelor internaționale. Scopul principal al acestor discuții este identificarea unor măsuri concrete care să oprească vărsarea de sânge și să creeze cadrul pentru reconstruirea regiunilor afectate de război.

Ce anunț a făcut Zelenski

Părțile implicate ar fi analizat mai multe scenarii posibile, inclusiv modalități de protecție a populației civile, stabilizarea fronturilor și mecanisme de verificare a respectării acordurilor. Discuțiile au inclus și aspecte legate de coordonarea reconstrucției infrastructurii critice și a sprijinului economic pentru zonele devastate de conflict.

Delegația ucraineană s-a concentrat pe asigurarea faptului că orice acord nu compromite suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Totodată, americanii au insistat pe importanța unei cooperări eficiente între echipele de negociere și pe necesitatea unor planuri verificabile, care să fie implementate rapid, pentru a preveni escaladarea situației.

”Ucraina este hotărâtă să lucreze în continuare onest cu partea americană pentru a instaura o pace reală. Am convenit următoarele etape şi formatul discuţiilor cu Statele Unite.

Nu poate fi discutat totul prin telefon, aşa că trebuie să lucrăm îndeaproape cu echipele noastre asupra ideilor şi propunerilor. Abordarea noastră este aceea că trebuie făcut totul pentru a face funcţională orice măsură pentru pace, securitate şi reconstrucţie.”, a spus Zelenski pe social media.

Experții internaționali consideră că succesul acestor discuții depinde de claritatea propunerilor și de capacitatea părților de a găsi compromisuri acceptabile. De asemenea, există un accent puternic pe implementarea etapizată a măsurilor, astfel încât fiecare progres să poată fi verificat și consolidat înainte de a trece la următoarea fază a negocierilor.

Se așteaptă ca delegația ucraineană să se întoarcă la Kiev în zilele următoare și să prezinte autorităților centrale un raport detaliat despre rezultatele discuțiilor. Acest raport va servi drept bază pentru continuarea planificării strategice, precum și pentru ajustarea pozițiilor oficiale în vederea stabilirii unui acord durabil.

