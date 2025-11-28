Acasă » Știri » Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară”

Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: „Le vom alunga cu forţa militară"

De: David Ioan 28/11/2025 | 10:45
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că actuala conducere a Ucrainei nu mai este legitimă și că nu vede rostul de a semna documente cu aceasta.

Autoritățile de la Kiev susțin că nu pot organiza alegeri în timp ce țara se află sub legea marțială și continuă să își apere teritoriul împotriva invaziei ruse.

Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina

„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a transmis Putin într-o conferință de presă susținută la Bişkek.

„Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forţa militară”, a mai adăugat acesta.

Acesta nu a precizat însă dacă se referă doar la regiunile Donețk și Luhansk, din estul Ucrainei, sau și la Herson și Zaporojie, din sud. În septembrie 2022, Rusia a anunțat anexarea acestor patru teritorii, deși nu le controlează în totalitate.

În planul inițial al Statelor Unite pentru încheierea războiului, cedarea regiunilor Donețk și Luhansk către Moscova era prevăzută, fapt interpretat de mulți ca o capitulare a Ucrainei. Documentul a fost ulterior modificat după consultări cu Kievul, iar ideea cedării unor teritorii rămâne un subiect extrem de sensibil după patru ani de rezistență.

Ce motiv a prezentat, indiferent de acțiunile lui Trump

Putin a mai spus că liniile generale ale proiectului de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea sta la baza unor viitoare acorduri.

„În general, suntem de acord că acesta poate constitui baza pentru viitoare acorduri”, a declarat el.

Totodată, preşedintele menționează că versiunea discutată la Geneva a fost transmisă și Rusiei, dar a mai şi subliniat faptul că Washingtonul ține cont de poziția Moscovei, numai că unele puncte necesită clarificări. Emisarul american Steve Witkoff urmează să ajungă săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta acest plan cu oficialii ruși.

