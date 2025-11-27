Acasă » Video » Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește

Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește

De: Anna Caba 27/11/2025 | 09:51
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky /Foto: Captură Instagram @ zelenskyy_official
Ultimele zile au fost extrem de tensionate în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. În urma atacurilor recente și a discuțiilor despre o posibilă pace, Volodimir Zelensky a susținut un monolog în mediul online în care vorbește despre toate cele întâmplate. Însă, un moment bizar a fost observat de mulți și a fost intens discutat.

În noaptea de 23-24 noiembrie, Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, cu peste 160 de drone. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat 125 de drone, însă 37 au lovit ținte în 15 locații, provocând pagube majore infrastructurii civile și victime în rândul populației.

În acest context, Volodimir Zelensky a vorbit despre cele întâmplate pe contul său oficial de Instagram, unde are 16 milioane de urmăritori. Însă, atenția tuturor a fost mutată de la monologul președintelui la… nasul său. Momentul a devenit imediat viral.

Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky

Așa cum spuneam, în contextul agitat al ultimelor zile, Volodimir Zelensky a venit cu un mesaj important. Pe pagina sa oficială de Instagram a fost postat un video în care președintele Ucrainei vorbește despre situația în care se află țara sa.

Însă, în timpul monologului susținut de aceasta, toată lumea a observat ceva bizar. La un moment dat, ceva alb îi cade din nas lui Volodimir Zelensky. Momentul a fost sesizat de mulți și a devenit viral.

Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky /Foto: Captură Instagram @ zelenskyy_official

Însă, pe lângă momentul bizar, Volodimir Zelensky a vorbit apăsat despre situația prin care trece Ucraina, dar și despre partenerii pe care îi are.

„A fost o zi grea și lungă. Încă din timpul nopții – rapoarte ale militarilor, ale Ministerului de Interne, rapoarte din regiuni privind contracararea atacului rusesc și privind eforturile noastre de reconstrucție. A fost un atac masiv și este deosebit de cinic faptul că Rusia lansează astfel de lovituri chiar în momentul în care au loc discuții despre cum să fie încheiat războiul.

America este foarte activă, iar Europa este foarte activă, la fel și ceilalți parteneri ai noștri. Toți au aceeași agendă, iar doar la Moscova războiul împotriva Ucrainei rămâne invariabil prioritatea lor principală. Lovituri precum cea de astăzi confirmă acest lucru. Și tocmai de aceea este extrem de important pentru noi toți să nu uităm situația reală, să nu uităm ce se întâmplă aici și acum și să contracarăm atacurile rusești. Desigur, să le contracarăm non-stop.

Non-stop, reprezentanții Ucrainei lucrează cu America și cu toți cei care pot ajuta pentru ca măsurile reale și eficiente de încheiere a acestui război să devină posibile. Tot non-stop facem tot ce putem pentru ca armata noastră, pentru ca oamenii noștri să aibă posibilitatea de a se apăra”, este o parte din mesajul lui Volodimir Zelensky.

Foto: Captură Instagram @ zelenskyy_official

×