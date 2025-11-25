S-a emis Ro-Alert pentru 3 județe din România! MApN a ridicat patru avioane, după ce două drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc

În dimineața zilei de marți, spațiul aerian național a fost intens monitorizat după ce radarele militare au detectat două drone provenind din zona de graniță cu Ucraina. Autoritățile române au activat procedurile de urgență pentru protecția populației, fiind emise alerte RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Vrancea, avertizând asupra posibilei prăbușiri a unor obiecte din spațiul aerian.

Incidentul a început în jurul orei 06:28, când radarele Ministerului Apărării Naționale au semnalat prezența unei ținte aeriene în apropierea localității Vâlcove, Tulcea. În urma detectării, au fost ridicate imediat în aer două aeronave Eurofighter Typhoon, aflate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea și interceptarea obiectului suspect. Traiectoria inițială a dronelor a indicat o pătrundere temporară în spațiul aerian național, urmând ca acestea să traverseze zona Chilia Veche.

S-a emis Ro-Alert pentru 3 județe din România

Pe fondul situației, autoritățile au transmis mesaje de avertizare populației din Tulcea, urmate ulterior de notificări similare pentru județul Galați. În Vrancea, mesajele au vizat mai multe localități, printre care Mărășești, Adjud și Corbița, fiind primul astfel de mesaj emis în municipiul Adjud. Alertele au avut un caracter preventiv și informativ, recomandând locuitorilor să adopte măsuri minime de protecție și să se adăpostească în cazul în care situația s-ar fi deteriorat.

Radarele au mai semnalat o a doua pătrundere de drone deasupra județului Galați, determinând ridicarea de la sol a aeronavelor F-16 Fighting Falcon de la Baza 86 Aeriană Borcea. Toate țintele aeriene au fost urmărite și monitorizate constant, autoritățile menținând controlul asupra situației pe tot parcursul dimineții.

„În această dimineață, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru județul Galați, primul pentru zona de est, iar al doilea pentru întreg județul. Alertele au fost emise după o informare a SMFA, care semnala prezența unor posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniței dintre România și Ucraina. Mesajele RO-Alert au avut rolul de a informa și a atenționa preventiv populația cu privire la potențialul risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian, solicitând adoptarea unor măsuri minime de protecție și adăpostire în cazul în care situația ar fi evoluată nefavorabil. Pe parcursul situației monitorizate, nu au fost raportate incidente sau efecte negative pe teritoriul județului Galați. Totodată, în urma transmiterii mesajelor, nu a fost înregistrat niciun apel la numărul unic de urgență 112”, conform IGSU.

