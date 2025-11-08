S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm...”

Vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în centrul discuţiilor aflându-se evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune şi eforturile diplomatice destinate obţinerii unei păci durabile în Ucraina.

În contextul actual, marcat de incertitudini şi riscuri tot mai evidente la graniţele estice ale Uniunii Europene, România continuă să îşi asume un rol activ în susţinerea Ucrainei şi în promovarea stabilităţii regionale. Administraţia de la Bucureşti consideră că menţinerea unui front comun în sprijinul Kievului este esenţială pentru securitatea întregului continent, dar şi pentru protejarea valorilor democratice pe care se întemeiază spaţiul european.

Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, convorbirea a fost una substanţială, vizând coordonarea poziţiilor României şi Ucrainei în faţa provocărilor de securitate cu care se confruntă regiunea. Discuţiile au vizat nu doar aspectele militare şi de securitate, ci şi dimensiunea politică şi diplomatică a relaţiilor bilaterale. Bucureştiul şi Kievul îşi propun să dezvolte un parteneriat strategic care să consolideze cooperarea în domenii precum apărarea, infrastructura transfrontalieră, energia şi reconstrucţia post-conflict.

„Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Dialogul a avut loc pe fondul amplificării tensiunilor din estul Europei şi al apelurilor tot mai insistente venite din partea liderilor occidentali pentru întărirea apărării colective şi a cooperării strategice între statele membre NATO şi partenerii regionali.

„Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a spus preşedintele.

