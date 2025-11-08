Acasă » Știri » S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…”

S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm…”

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 10:40
S-a aflat! Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan! Discuția a fost făcută publică: ”Amenințările cu care ne confruntăm...”
Foto: social media

Vineri, preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în centrul discuţiilor aflându-se evoluţiile recente ale situaţiei de securitate din regiune şi eforturile diplomatice destinate obţinerii unei păci durabile în Ucraina. 

În contextul actual, marcat de incertitudini şi riscuri tot mai evidente la graniţele estice ale Uniunii Europene, România continuă să îşi asume un rol activ în susţinerea Ucrainei şi în promovarea stabilităţii regionale. Administraţia de la Bucureşti consideră că menţinerea unui front comun în sprijinul Kievului este esenţială pentru securitatea întregului continent, dar şi pentru protejarea valorilor democratice pe care se întemeiază spaţiul european.

Volodimir Zelenski l-a sunat pe Nicușor Dan

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, convorbirea a fost una substanţială, vizând coordonarea poziţiilor României şi Ucrainei în faţa provocărilor de securitate cu care se confruntă regiunea. Discuţiile au vizat nu doar aspectele militare şi de securitate, ci şi dimensiunea politică şi diplomatică a relaţiilor bilaterale. Bucureştiul şi Kievul îşi propun să dezvolte un parteneriat strategic care să consolideze cooperarea în domenii precum apărarea, infrastructura transfrontalieră, energia şi reconstrucţia post-conflict.

„Discuţie substanţială telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, astăzi, cu privire la situaţia actuală de securitate şi la necesitatea intensificării eforturilor pentru a ajunge la o pace durabilă şi justă în Ucraina”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Dialogul a avut loc pe fondul amplificării tensiunilor din estul Europei şi al apelurilor tot mai insistente venite din partea liderilor occidentali pentru întărirea apărării colective şi a cooperării strategice între statele membre NATO şi partenerii regionali.

„Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a spus preşedintele.

Citește și: Cum a scăpat Ilie Bolojan dintr-un accident teribil: “M-am făcut praf și pulbere”

A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

Tags:
Iți recomandăm
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”
Showbiz internațional
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce…
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două nume internaționale
Showbiz internațional
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte…
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea de Sud au aprins „fitilul”
Mediafax
Coreea de Nord lansează noi amenințări! Discuțiile de apărare dintre SUA și Coreea...
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA
Digi24
Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii...
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”. Unul e protectorul militarilor!
Mediafax
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil „ne stau alături ca niște frați mai mari”....
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să sufere”
Digi 24
Ce înseamnă expresia „Six seven”, fenomenul viral din mediul online. Psihologii avertizează: „Oamenii ajung să...
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro
Gandul.ro
Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Cel mai nou cuplu din showbiz! S-au sărutat în fața camerelor, fără rețineri
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți ...
Iluzie optică VIRALĂ | În această imagine se ascunde un cub de gheață! Doar cei mai vigilenți îl pot observa
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
S-a aflat! Unde se ascunde Dani Mocanu? Un personaj celebru l-ar fi ajutat să fugă
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
A fost cutremur în România, noaptea trecută! Ce magnitudine a avut seismul
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul ...
Ce i-a scris Justițiarul din Berceni lui Dani Mocanu, după ce a fost condamnat definitiv! TikTok-ul a ”explodat”
Vezi toate știrile
×