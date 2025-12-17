Acasă » Știri » Curs valutar BNR, 17 decembrie 2025. Aurul a scăzut considerabil, ce se întâmplă cu euro?

Curs valutar BNR, 17 decembrie 2025. Aurul a scăzut considerabil, ce se întâmplă cu euro?

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 06:20
De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 06:20
BNR a emis noile valori pentru 17 decembrie 2025 / Sursă foto: colaj Pixabay

Banca Națională a României a anunțat cursul valutar oficial pentru data de 17 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00. 

În ziua precedentă, pe 16 decembrie, leul românesc a pierdut ușor teren și în fața monedei unice europene, euro fiind calculat la 5,0920 lei, în creștere marginală. În schimb, moneda națională a reușit să se aprecieze față de dolarul american, care a coborât la 4,3312 lei, dar și față de francul elvețian, cotat la 5,4410 lei.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a consemnat o scădere semnificativă. Gramul de aur s-a ieftinit cu aproape 9,5 lei, ajungând la valoarea de 595,7096 lei, după mai multe sesiuni consecutive de creștere.

Curs BNR – 16 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5.0920
Dolar American (USD) – 4.3312
Liră Sterlină (GBP) – 5.8138
Franc Elvețian (CHF) – 5.4410
Dolar Canadian (CAD) – 3.1442
Leva Bulgărească (BGN) – 2.6035
Lira Turcească (TRY) – 0.1013
Coroană Cehă (CZK) – 0.2093
Coroană Suedeză (SEK) – 0.4651
Coroană Daneză (DKK) – 0.6816
Dolar Australian (AUD) – 2.8743
Dirham (AED) – 1.1793
Rubla (RUB) – 0.0545
Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2567
Gramul de aur – 595.7096

×