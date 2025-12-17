Curs valutar BNR, 17 decembrie 2025. Aurul a scăzut considerabil, ce se întâmplă cu euro?

Banca Națională a României a anunțat cursul valutar oficial pentru data de 17 decembrie 2025. Cât a ajuns să coste un euro astăzi? Cotațiile BNR vor fi actualizate începând cu ora 13:00.

În ziua precedentă, pe 16 decembrie, leul românesc a pierdut ușor teren și în fața monedei unice europene, euro fiind calculat la 5,0920 lei, în creștere marginală. În schimb, moneda națională a reușit să se aprecieze față de dolarul american, care a coborât la 4,3312 lei, dar și față de francul elvețian, cotat la 5,4410 lei.

Pe piața metalelor prețioase, aurul a consemnat o scădere semnificativă. Gramul de aur s-a ieftinit cu aproape 9,5 lei, ajungând la valoarea de 595,7096 lei, după mai multe sesiuni consecutive de creștere.

Curs BNR – 16 decembrie 2025

EURO (EUR) – 5.0920

Dolar American (USD) – 4.3312

Liră Sterlină (GBP) – 5.8138

Franc Elvețian (CHF) – 5.4410

Dolar Canadian (CAD) – 3.1442

Leva Bulgărească (BGN) – 2.6035

Lira Turcească (TRY) – 0.1013

Coroană Cehă (CZK) – 0.2093

Coroană Suedeză (SEK) – 0.4651

Coroană Daneză (DKK) – 0.6816

Dolar Australian (AUD) – 2.8743

Dirham (AED) – 1.1793

Rubla (RUB) – 0.0545

Leu Moldovenesc (MDL) – 0.2567

Gramul de aur – 595.7096

