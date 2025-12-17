Vedeta care s-a camuflat bine de tot ca să evite gerul năpraznic! Recunoști cine a băgat „capul la cutie” mai ceva ca o țestoasă?

De când lumea a descoperit cât de glumeață și autoironică este Victoria Beckham, să o vedem din nou „acoperită” de un guler uriaș pare aproape o nedreptate. Deși trebuie să recunoaștem că efectul este extrem de stilat.

Victoria Beckham, de la „glacială” la savuros de autentică

În ultimele luni, Victoria Beckham a oferit lumii una dintre cele mai spectaculoase transformări de imagine. Asta nu pentru că ar fi devenit o altă persoană, ci pentru că în sfârșit și-a permis să arate cine este cu adevărat. Documentarul despre cariera lui David Beckham, filmul dedicat propriei ei munci creative și apariția dezarmant de sinceră în podcastul „Call Her Daddy” au scos la iveală o femeie sensibilă, talentată și incredibil de amuzantă, cu un simț al autoironiei care a cucerit publicul pe loc. Imaginea rigidă, serioasă, din spatele ochelarilor negri uriași, era doar o armură construită în anii Spice Girls, când tabloidele o țineau sub lupă și o judecau fără milă. Tăcerea controlată era o strategie de supraviețuire, nu un portret ce reflecta realitatea.

În prezent, însă, chipul i s-a luminat. Zâmbește mai des, vorbește liber, iar reacțiile generale sunt evidente – lumea iubește noua, și probabil adevărata, față a Victoriei Beckham.

Dar moda e pe primul loc pentru Victoria Beckham

Efectul eliberator al ultimelor luni a fost, totuși, sabotat de vremea de afară. Și de modă. Pe 9 decembrie, la New York, în drum spre The Tonight Show cu Jimmy Fallon, Victoria Beckham a fost surprinsă purtând un palton lung, gri, cu un guler înalt care îi ascundea jumătate din față. Ochelarii negri, nelipsiți, au completat look-ul, reinstalând brusc acea distanță glacială pe care publicul abia începuse să o uite.

Potrivit revistei Vanity Fair, nu este vorba despre o reîntoarcere la vechiul personaj, ci despre una dintre principalele tendințe ale sezonului. Gulerele înalte sunt promovate intens de Yves Saint Laurent, Burberry și Chloé. Însăși doamna Beckham a făcut din această linie stilistică o piesă centrală în colecția ei toamnă–iarnă 2024–2025.

Poate că moda i-a „furat” pentru moment zâmbetul, dar Victoria Beckham continuă să impună trenduri, chiar și cu o mină serioasă.

