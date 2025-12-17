Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”

Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”

De: Irina Vlad 17/12/2025 | 07:40
Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”
Ce spune Donald Trump despre pacea din Ucraina/ sursă foto: Profimedia

Statele Unite tocmai au încheiat două zile de discuții cu negociatorii ucraineni și europeni la Berlin, urmate de alte discuții între liderii europeni – toate încheindu-se cu semnale pozitive privind un viitor acord de pace între Rusia și Ucraina. 

Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să descurajeze o potențială agresiune rusă în viitor, problemă care, în ciuda declarațiilor pozitive, rămâne un punct cheie în negocierile cu Moscova. Celălalt obstacol major este viitorul regiunii Donbas din Ucraina, pe care Rusia cere Kievului să o cedeze ca condiție pentru acord.

Ce spune Donald Trump despre pacea din Ucraina

Luni seara, liderii mondiali au lăudat „progresele semnificative”. Germania a declarat că există o șansă mică, dar reală, de a se ajunge în curând la un acord, lansând și ideea unei armistiții în perioada Crăciunului, iar președintele american Donald Trump a afirmat că „suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”. Dar care este situația reală?

Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul...
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și negociatorul său șef Rustem Umerov s-au întâlnit cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele liderului american, în capitala Germaniei. Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat, de asemenea, discuțiilor, în cadrul cărora negociatorii au analizat ultima versiune a planului de pace susținut de SUA.

„Asta nu înseamnă că acum avem un plan perfect, dar este o versiune foarte viabilă.Americanii vor o rezolvare rapidă; noi ne preocupăm de menținerea calității chiar și în acest ritm. Dacă viteza și calitatea coincid, suntem pe deplin de acord.” declarat Zelensky reporterilor la Berlin.

Zelensky a declarat marți că a lucrat cu SUA în detaliu la documentele care ar putea opri războiul și garanta securitatea în timpul negocierilor de pace. „Fiecare detaliu contează, deoarece niciun detaliu nu trebuie să devină o recompensă pentru agresiunea Rusiei”, a declarat el în fața parlamentului olandez de la Haga.

În prezent, sunt în discuție cinci documente separate în cadrul acordului de pace propus – acestea includ garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic care vor fi votate de Congresul SUA, precum și planuri de finanțare a reconstrucției Ucrainei după război.

Punctul nevralgic rămâne problema teritoriilor. Americanii cer retragerea Ucrainei dintr-un teritoriu care o protejează de încă o invazie. Volodimir Zelenski refuză, dar Donald Trump îi transmite că oferta este valabilă doar câteva zile.

Au pierdut deja teritorii, sinceri să fim. Sunt pierdute. Dar cred că am făcut progrese mari în legătură cu Rusia şi Ucraina. Sper!”, a continuat Donald Trump.

Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul
Showbiz internațional
SUA pune pe pauză investițiile de 31 de miliarde de lire sterline în Marea Britanie. Care este motivul
Vedeta care s-a camuflat bine de tot ca să evite gerul năpraznic! Recunoști cine a băgat „capul la cutie” mai ceva ca o țestoasă?
Showbiz internațional
Vedeta care s-a camuflat bine de tot ca să evite gerul năpraznic! Recunoști cine a băgat „capul la…
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035, dar eliminarea motoarelor cu combustie internă nu se încheie aici
Mediafax
UE retrage interdicția vânzării de mașini noi pe benzină și motorină din 2035,...
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație...
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce...
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
Digi24
VIDEO Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Mediafax
Infotrafic. Ceața îngreunează traficul auto, autoritățile spun că se poate forma ghețuș
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro. Cum a procedat România
Digi 24
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de...
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai sta, apără Justiția”. Mesajul șefului statului
Digi24
Președintele, așteptat de un grup de români în fața ambasadei din UK: „Nicușoare, nu mai...
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra sănătății și consumul de energie
Gandul.ro
Este sigur să lași luminițele de Crăciun aprinse noaptea? Ce spun specialiștii despre riscurile asupra...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras ...
Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
Ingredientul simplu cu care poți să acrești ciorba dacă ai uitat să cumperi borș sau lămâie
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca ...
Primele imagini cu Antonia după externare. Gestul făcut de artistă, după ce s-a operat de 3 ori ca să-și scoată AquaFilling-ul
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător ...
Derapajul lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu: ”Nu întâmplător am pomenit”
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Program TV 17 decembrie 2025. Surpriză atipică pe micile ecrane: cu cine se va duela Chefi la Cuțite
Vezi toate știrile
×