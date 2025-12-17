Pacea din Ucraina, mai aproape ca oricând. Trump îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii: ”Au pierdut!”

Statele Unite tocmai au încheiat două zile de discuții cu negociatorii ucraineni și europeni la Berlin, urmate de alte discuții între liderii europeni – toate încheindu-se cu semnale pozitive privind un viitor acord de pace între Rusia și Ucraina.

Discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, menite să descurajeze o potențială agresiune rusă în viitor, problemă care, în ciuda declarațiilor pozitive, rămâne un punct cheie în negocierile cu Moscova. Celălalt obstacol major este viitorul regiunii Donbas din Ucraina, pe care Rusia cere Kievului să o cedeze ca condiție pentru acord.

Ce spune Donald Trump despre pacea din Ucraina

Luni seara, liderii mondiali au lăudat „progresele semnificative”. Germania a declarat că există o șansă mică, dar reală, de a se ajunge în curând la un acord, lansând și ideea unei armistiții în perioada Crăciunului, iar președintele american Donald Trump a afirmat că „suntem mai aproape acum decât am fost vreodată”. Dar care este situația reală?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și negociatorul său șef Rustem Umerov s-au întâlnit cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele liderului american, în capitala Germaniei. Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat, de asemenea, discuțiilor, în cadrul cărora negociatorii au analizat ultima versiune a planului de pace susținut de SUA.

„Asta nu înseamnă că acum avem un plan perfect, dar este o versiune foarte viabilă.Americanii vor o rezolvare rapidă; noi ne preocupăm de menținerea calității chiar și în acest ritm. Dacă viteza și calitatea coincid, suntem pe deplin de acord.” declarat Zelensky reporterilor la Berlin.

Zelensky a declarat marți că a lucrat cu SUA în detaliu la documentele care ar putea opri războiul și garanta securitatea în timpul negocierilor de pace. „Fiecare detaliu contează, deoarece niciun detaliu nu trebuie să devină o recompensă pentru agresiunea Rusiei”, a declarat el în fața parlamentului olandez de la Haga.

În prezent, sunt în discuție cinci documente separate în cadrul acordului de pace propus – acestea includ garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic care vor fi votate de Congresul SUA, precum și planuri de finanțare a reconstrucției Ucrainei după război.

Punctul nevralgic rămâne problema teritoriilor. Americanii cer retragerea Ucrainei dintr-un teritoriu care o protejează de încă o invazie. Volodimir Zelenski refuză, dar Donald Trump îi transmite că oferta este valabilă doar câteva zile.

Au pierdut deja teritorii, sinceri să fim. Sunt pierdute. Dar cred că am făcut progrese mari în legătură cu Rusia şi Ucraina. Sper!”, a continuat Donald Trump.

Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive

Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia