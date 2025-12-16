Președintele SUA, Donald Trump, a intentat un proces împotriva BBC pentru editarea unui discurs pe care l-a ținut în fața susținătorilor din Washington înainte ca aceștia să ia cu asalt Capitoliul SUA în 2021.

Președintele SUA a susținut că trustul media britanic a editat „intenționat, în mod rău intenționat și înșelător” discursul său din 6 ianuarie, înainte de insurecție, într-un episod din Panorama, acum puțin peste un an, scrie The Guardian.

Într-o plângere depusă luni seară, Trump a solicitat daune de câte cinci miliarde de dolari pentru fiecare acuzație, susținând că BBC l-a defăimat și că a încălcat Legea privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale din Florida. Editarea clipului prezentată de BBC, preluată din secțiuni ale discursului său la aproape o oră distanță, sugera că Trump a transmis mulțimii: „Vom merge la Capitoliu și voi fi acolo cu voi și vom lupta”, afirmație care a fost scoasă din context. Trump acuză că imaginile au fost editate din momente diferite ale discursului său, iar montajul sugerează că el ar fi încurajat mulțimea să se manifeste în mod violent.

BBC a recunoscut că a greșit

Anterior, BBC a recunoscut că editarea a fost o „eroare de judecată” și și-a cerut scuze lui Trump, dar a insistat că nu există nicio bază legală pentru o acuzație de defăimare.

Tim Davie, directorul general al BBC, și Deborah Turness, șefa BBC News, au demisionat luna trecută din cauza acestui scandal. Ei și-au anunțat plecările în punctul culminant al unei crize declanșate de acuzațiile de „probleme grave și sistemice” în relatarea de către BBC a unor subiecte precum politicile lui Trump, războiul din Gaza și problemele comunității trans.

Acuzațiile au fost formulate de Michael Prescott, director de relații publice și fost consilier extern independent al comitetului pentru standarde și orientări editoriale al BBC (EGSC), într-un memoriu trimis Consiliului de Administrație al postului de televiziune și, în cele din urmă, divulgat publicației Daily Telegraph.

Trump a încercat mult timp să folosească amenințări legale și procese pentru a pune presiune pe companiile de știri care produc relatări care nu-i plac. Procesul său împotriva BBC duce această campanie la nivel global, scrie The Guardian.

Plângerea fost depusă la tribunalul districtual american pentru districtul sudic al Floridei, chiar dacă BBC iPlayer, principala platformă de streaming care difuzează Panorama, și BBC One, principalul canal TV care îl difuzează, nu sunt disponibile în SUA. Episodul nu a fost difuzat niciodată în SUA.

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a susținut totuși că editările discursului său, difuzate cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale din 2024, au reprezentat o „tentativă obraznică” a postului britanic de a se amesteca în competiția electorală.

„BBC are un obicei îndelungat de a-și înșela publicul în relatările despre președintele Trump, totul în serviciul propriei agende politice de stânga. Procesul președintelui Trump trage la răspundere BBC pentru defăimarea și interferența sa nesăbuită în alegeri, la fel cum a tras la răspundere alte instituții care propagă informații false pentru abaterile lor”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Tribunalul din Florida are jurisdicție asupra acestui caz, a susținut Trump în procesul său, deoarece BBC este „angajată în activități comerciale substanțiale și nu izolate” în stat. Acesta a făcut referire la site-ul web al BBC și la BritBox, o platformă de streaming pe care BBC o operează pe mai multe piețe, inclusiv în SUA.

„În scurt timp, veți vedea că dau în judecată BBC pentru că mi-a pus vorbe în gură. La propriu, mi-au pus cuvinte în gură. M-au pus să spun lucruri pe care nu le-am spus niciodată”, a declarat Donald Trump în Biroul Oval.

Într-o scurtă declarație, un purtător de cuvânt al BBC a declarat: „Așa cum am precizat anterior, ne vom apăra în acest caz. Nu vom face alte comentarii cu privire la procedurile legale în curs.”

