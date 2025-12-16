Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”

Michelle Obama face dezvăluiri uluitoare, după moartea celebrului regizor Rob Reiner și a soției lui, Michele. Soția lui Barack Obama a mărturisit că ea și fostul lidel SUA urmau aveau programată o întâlnire cu cei doi chiar în seara în care au fost uciși. Toate detaliile în articol.

Celebrul regizor Rob Reiner și soția lui au fost găsiți fără suflare în casa lor din Los Angeles, pe data de 14 decembrie 2025. Descoperirea macabră ar fi fost făcută chiar de un membru al familiei regizorului care s-a dus în vizită în ziua de duminică și a descoperit cele două trupuri neînsuflețite în casă. Principalul suspect este chiar fiul lor, Nick Riner, care a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare după moartea regizorului Rob Reiner

După tragedia care a șocat Hollywood-ul, Michelle Obama a mărturisit că ar fi trebuit să se întâlnească cu aceștia chiar în ziua în care tragedia s-a petrecut.

„Îi cunoşteam de foarte mulţi ani şi trebuia să ne întâlnim cu ei în seara aceea, ieri seară. (…) Lasă-mă să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob şi Michele Reiner sunt printre cei mai decenţi şi curajoşi oameni pe care ai vrea să-i cunoşti. Nu sunt tulburaţi sau nebuni, ci au fost întotdeauna oameni pasionaţi. Într-o perioadă în care nu prea există curaj, ei erau genul de oameni care erau gata să acţioneze în conformitate cu ceea ce le păsa. Şi le păsa de familia lor, le păsa de această ţară şi le păsa de corectitudine şi echitate. Şi asta este adevărul; eu îi cunosc”, a spus Michelle Obama.

Această declarație a fostei prime doamne vine după mesajul care a stârnit controverse și a fost publicat chiar de Donald Trump. După moartea celor doi, liderul SUA a transmis un mesaj neașteptat pe Truth Social, atunci când a spus că regizorul a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Trump Derangement Syndrome, uneori denumită TDS”. Această declarație a stârnit furie în rândul internauților.

Rob Reiner a fost un actor și un regizor celebru. El a fost cunoscut pentru filmele sale, precum: „The Princess Bride” (File de poveste), „When Harry Met Sally” (Când Harry a cunoscut-o pe Sally) şi „A Few Good Men” (Oameni de onoare), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Mai mult, Reiner a jucat în filmele „Sleepless In Seattle” (Nopţi albe în Seattle) şi „The Wolf Of Wall Street” (Lupul de pe Wall Street).

