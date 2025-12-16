Prime de aproape 200 de milioane de dolari. Taylor Swift și-a răsfățat angajații în prag de Sărbători

Taylor Swift nu este doar una dintre cele mai de succes artiste din lume, ci și una dintre cele mai generoase. La finalul Eras Tour, din decembrie 2024, cu care a doborât toate recordurile, vedeta a împărțit bonusuri de sute de milioane de dolari echipei sale.

Taylor Swift le-ar fi oferit angajaților ei nu mai puțin de 197 de milioane de dolari, notează People. De la asistenți de producție și tehnicieni, până la dansatori, membri ai trupei și personal din culise, toți au primit plicuri cu bani și mesaje scrise de mână.

Prime care schimbă viețile angajaților

Unul dintre cele mai emoționante momente apare în noua serie documentară The End of an Era. Un asistent de producție, Max Holmes, este surprins complet șocat în timp ce deschide plicul primit de la artistă. Cu privirea pierdută și vizibil copleșit, acesta spune doar atât: „O să leșin”.

Cel de-al doilea episod al seriei, lansat vineri, arată că artista a pregătit cadouri pentru fiecare membru al echipei la finalul fiecărei etape a turneului: „Ziua bonusurilor este extrem de importantă, pentru că stabilirea unui precedent cu The Eras Tour contează enorm pentru mine. Oamenii care lucrează în turneu, dacă turneul aduce încasări mai mari, și bonusurile cresc proporțional”, a spus Swift, în timp ce scria scrisori pentru echipa sa.

Taylor Swift nu a dezvăluit exact cât a primit fiecare membru al echipei, însă reacțiile spun totul. Lacrimi, îmbrățișări și momente de tăcere, în timp ce oamenii realizau că au primit sume care le pot schimba viața.

Artista și-a adunat echipa de scenă pentru a le înmâna personal bonusurile. Dansatorul Kameron Saunders a citit cu voce tare mesajul primit de la Taylor:

„Dragă Kam, am colindat lumea exact așa cum ne-am propus. Am fermecat publicul, dar am plătit și prețul distanței față de familie. Recunoștința mea adevărată nu se măsoară în bani, însă primește acești [bip] dolari ca să-ți spun mulțumesc. Cu drag, Taylor”, a citit el.

Suma exactă rămâne un mister, însă apropiații spun că este vorba despre bani care schimbă vieți.

Tradiția bonusurilor uriașe

Taylor Swift a început această tradiție încă din 2023, când, după etapa nord-americană a turneului, a oferit peste 55 de milioane de dolari echipei sale. Atunci, fiecare șofer de camion care transporta decorurile a primit câte 100.000 de dolari, un gest care a impresionat întreaga industrie muzicală.

Le oferă acestor oameni sume de bani care le pot schimba viața. Mulți dintre acești șoferi nu sunt proprietari de locuințe, iar o sumă atât de mare, primită dintr-odată, le oferă șansa de a plăti un avans pentru o casă. Asta este ceea ce mă face cu adevărat fericit. O asemenea generozitate le schimbă complet viața.”, a declarat la acea vreme pentru Rolling Stone Mike Scherkenbach, directorul companiei de transport care a lucrat în turneul lui Swift.

În total, Taylor Swift a susținut 149 de concerte, în 53 de orașe, pe cinci continente. Turneul Eras a generat peste 2 miliarde de dolari din vânzarea biletelor, la care se adaugă încă aproximativ 400 de milioane de dolari din articole promoționale.

VEZI ȘI: Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo