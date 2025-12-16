Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prime de aproape 200 de milioane de dolari. Taylor Swift și-a răsfățat angajații în prag de Sărbători

Prime de aproape 200 de milioane de dolari. Taylor Swift și-a răsfățat angajații în prag de Sărbători

De: Veronica Mavrodin 16/12/2025 | 16:43
Prime de aproape 200 de milioane de dolari. Taylor Swift și-a răsfățat angajații în prag de Sărbători
Taylor Swift la concertul ei. Sursa: Shutterstock
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Taylor Swift nu este doar una dintre cele mai de succes artiste din lume, ci și una dintre cele mai generoase. La finalul Eras Tour, din decembrie 2024, cu care a doborât toate recordurile, vedeta a împărțit bonusuri de sute de milioane de dolari echipei sale.

Taylor Swift le-ar fi oferit angajaților ei nu mai puțin de 197 de milioane de dolari, notează People. De la asistenți de producție și tehnicieni, până la dansatori, membri ai trupei și personal din culise, toți au primit plicuri cu bani și mesaje scrise de mână.

Prime care schimbă viețile angajaților

Unul dintre cele mai emoționante momente apare în noua serie documentară The End of an Era. Un asistent de producție, Max Holmes, este surprins complet șocat în timp ce deschide plicul primit de la artistă. Cu privirea pierdută și vizibil copleșit, acesta spune doar atât: „O să leșin”.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

Cel de-al doilea episod al seriei, lansat vineri, arată că artista a pregătit cadouri pentru fiecare membru al echipei la finalul fiecărei etape a turneului: „Ziua bonusurilor este extrem de importantă, pentru că stabilirea unui precedent cu The Eras Tour contează enorm pentru mine. Oamenii care lucrează în turneu, dacă turneul aduce încasări mai mari, și bonusurile cresc proporțional”, a spus Swift, în timp ce scria scrisori pentru echipa sa.

Taylor Swift la un eveniment, sursa: Hepta
Taylor Swift la un eveniment, sursa: Hepta

Taylor Swift nu a dezvăluit exact cât a primit fiecare membru al echipei, însă reacțiile spun totul. Lacrimi, îmbrățișări și momente de tăcere, în timp ce oamenii realizau că au primit sume care le pot schimba viața.

Artista și-a adunat echipa de scenă pentru a le înmâna personal bonusurile. Dansatorul Kameron Saunders a citit cu voce tare mesajul primit de la Taylor:

„Dragă Kam, am colindat lumea exact așa cum ne-am propus. Am fermecat publicul, dar am plătit și prețul distanței față de familie. Recunoștința mea adevărată nu se măsoară în bani, însă primește acești [bip] dolari ca să-ți spun mulțumesc. Cu drag, Taylor”, a citit el.

Suma exactă rămâne un mister, însă apropiații spun că este vorba despre bani care schimbă vieți.

Tradiția bonusurilor uriașe

Taylor Swift a început această tradiție încă din 2023, când, după etapa nord-americană a turneului, a oferit peste 55 de milioane de dolari echipei sale. Atunci, fiecare șofer de camion care transporta decorurile a primit câte 100.000 de dolari, un gest care a impresionat întreaga industrie muzicală.

Le oferă acestor oameni sume de bani care le pot schimba viața. Mulți dintre acești șoferi nu sunt proprietari de locuințe, iar o sumă atât de mare, primită dintr-odată, le oferă șansa de a plăti un avans pentru o casă. Asta este ceea ce mă face cu adevărat fericit. O asemenea generozitate le schimbă complet viața.”, a declarat la acea vreme pentru Rolling Stone Mike Scherkenbach, directorul companiei de transport care a lucrat în turneul lui Swift.

În total, Taylor Swift a susținut 149 de concerte, în 53 de orașe, pe cinci continente. Turneul Eras a generat peste 2 miliarde de dolari din vânzarea biletelor, la care se adaugă încă aproximativ 400 de milioane de dolari din articole promoționale.

VEZI ȘI: Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Din ce face bani balerina de 29 de ani care le-a detronat pe Taylor Swift și Lucy Guo

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive
Showbiz internațional
Proces de proporții între Trump și BBC: miliarde de dolari în joc și acuzații explozive
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”
Showbiz internațional
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu…
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: ...
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile ...
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de ...
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să ...
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”
Vezi toate știrile
×