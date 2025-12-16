Acasă » Știri » Cine e Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Care este numele din buletin și la ce emisiune TV l-ai mai văzut

Cine e Iustin HVNDS de la Survivor 2026. Care este numele din buletin și la ce emisiune TV l-ai mai văzut

De: David Ioan 16/12/2025 | 17:27
Noul sezon al celui mai urmărit show din sezonul rece, Survivor România, va debuta pe 9 ianuarie la Antena 1, iar publicul a aflat deja o parte dintre concurenții care vor intra în competiție.

Printre aceștia se află și Iustin HVNDS, un artist aflat în plină ascensiune. Deşi numele său nu este atât de comun publicului larg, acesta a cunoscut un succes considerabil în muzică, şi totodată a participat la emisiuni televizate renumite.

Cine este de fapt Iustin HVDNS

Iustin HVNDS, pe numele său real Radu Iustin Cămpeanu, este cunoscut pentru energia sa și pentru vocea puternică, care l-au consacrat în industria muzicală din România. Artistul s-a remarcat prin stilul său original și prin modul în care reușește să transmită emoție atât pe scenă, cât și prin piesele pe care le compune.

Iustin HVNDS va participa la noul sezon Survivor România. Foto: Instagram

Un moment important în cariera sa a fost colaborarea cu Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România. Această asociere i-a adus vizibilitate și l-a confirmat ca un nume promițător în muzică.

Prezența acestuia la Survivor România aduce un plus de diversitate în echipa roșie, cea a Faimoșilor. Artistul va avea ocazia să își testeze limitele în condiții extreme, în Republica Dominicană, unde concurenții vor fi supuși unor probe solicitante.

La ce emisiuni a participat în trecut artistul

Pe lângă activitatea muzicală, Iustin a demonstrat că are și alte pasiuni. În urmă cu doi ani, a participat la emisiunea culinară Chefi la cuțite, unde a surprins prin talentul său în bucătărie.

A ajuns până în battle-uri și a arătat că poate impresiona nu doar prin muzică, ci și prin preparatele sale. Această experiență i-a oferit ocazia să fie cunoscut dintr-o perspectivă diferită, aceea de bucătar pasionat.

Alături de Iustin HVNDS, în competiție vor intra și alte nume cunoscute din showbiz și sport: Yasmin Awad, Naba Salem, Ceanu, Aris Eram, Călin Donca, Larisa Uță, Cristian Boureanu, Roxana Condurache, Marina Dina, Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu. Aceștia vor forma echipa Faimoșilor, urmând ca lista completă a concurenților să fie dezvăluită în perioada următoare.

Survivor România, prezentat de Adi Vasile, promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase programe ale începutului de an. Concurenții vor fi puși la încercare atât fizic, cât și psihic, iar telespectatorii vor putea urmări evoluția lor în fiecare ediție. Lansarea show-ului pe 9 ianuarie marchează startul unei noi aventuri televizate, care se anunță plină de intensitate și momente memorabile.

×