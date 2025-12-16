Acasă » Știri » Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 14:44
Avem lista de concurenți din echipa Faimoșilor

Avem lista completă cu vedete din echipa Faimoșilor! După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit pentru prima dată cine va lupta în competiție, au mai ieșit la iveală câteva nume noi din showbiz. Emisiunea Survivor România va  putea fi urmărită curând pe micile ecrane, iar producția a dezvăluit numele grele care vor face parte din competiție. Toate detaliile în articol! 

CANCAN.RO vă spunea în urmă cu ceva vreme despre vedetele care au acceptat să participe în competiție, dar și cine va fi prezentatorul: Adi Vasile. Deși în spațiul public au circulat numeroase nume sonore, precum Mihai Morar, Răzvan Fodor sau Răzvan Simion, Antena 1 a ales o variantă-surpriză: fostul antrenor de handbal Adi Vasile, campion al Europei cu CSM București, un lider obișnuit cu presiunea, competiția și performanța extremă. Ei bine, după această dezvăluire care a stârnit valuri, urmează echipele: din cine sunt formate?

Două triburi se vor lupta în competiția vieții lor: Faimoși vs. Războinici. Show-ul va putea fi urmărit pe micile ecrane din luna ianuarie a anului viitor, iar prima echipa a ieșit deja la iveală. 

Echipa Faimoșilor este contruită din nume cunoscute din showbiz, dar foarte diferite din punct de vedere al profesiilor. Doar doi sportivi se vor regăsi în echipa din acest an: Gabi Tamaș și Patricia Vizitiu. Mai departe, influencerii se vor lupta cu Războinicii pentru premiul cel mare: Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu promisiuni mari către public. 

Anul acesta avem și oameni din televiziune! Aris Eram, fiul Andreei Esca, a acceptat provocarea vieții lui. Numele la care nimeni nu s-ar fi așteptat, direct din lumea afacerilor, pe câmpul de luptă: Cristian Boureanu și Călin Donca. 

Bineînțeles că și lumea artistică trebuia să fie reprezentată de cineva în competiție, așa că Iustin Hands vine să facă show și în competiție, nu doar pe scenă. Când vine vorba de actorie, Roxana Condurache pornește pe drumul Survivor. 

Marina Dina, pasionată de sport și echilibru și Larisa Duță, o figură prezentă în showbiz, se numără printre persoanele care vor da tot ce pot pentru echipa Faimoșilor. 

Iată echipa completă a Războinicilor 

CANCAN.RO a aflat pe surse componența echipei Războinicilor din noul sezon Survivor 2026, o formulă construită din personaje mai puțin cunoscute publicului larg, dar cu o motivație uriașă de a demonstra că pot ajunge până la capăt (VEZI AICI ECHIPA RĂZBOINICILOR).

