Acasă » Știri » Se anunță război în toată regula la Antena 1. Ei sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu la Survivor 2026

Se anunță război în toată regula la Antena 1. Ei sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu la Survivor 2026

De: Paul Hangerli 14/12/2025 | 06:50
Se anunță război în toată regula la Antena 1. Ei sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu la Survivor 2026
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

CANCAN.RO vine cu informații pe surse din culisele producției și prezintă, în premieră, structura celor două echipe care se pregătesc să intre în competiția Survivor 2026. Faimoși și Războinici, personaje cunoscute și concurenți dornici de afirmare, vedete consacrate și nume-surpriză se află pe lista celor care ar urma să ajungă în Republica Dominicană, într-un sezon ce se anunță mai dur, mai tensionat și mai spectaculos ca oricând.

Survivor intră într-o nouă etapă spectaculoasă, după ce Antena 1 a confirmat oficial preluarea formatului și a făcut marele anunț care a stârnit deja valuri în online: Adi Vasile este noul prezentator al show-ului în 2026. Deși în spațiul public au circulat numeroase nume sonore, precum Mihai Morar, Răzvan Fodor sau Răzvan Simion, Antena 1 a ales o variantă-surpriză: fostul antrenor de handbal Adi Vasile, campion al Europei cu CSM București, un lider obișnuit cu presiunea, competiția și performanța extremă. Oficialii postului au subliniat că noul sezon va debuta în luna ianuarie și va aduce o versiune intensificată a confruntării Faimoși vs. Războinici, cu mai multă adrenalină, lipsuri și provocări-limită. CANCAN.RO are lista completă a Faimoșilor și Războinicilor din acest an.

Ce nume sonore intră în echipa Faimoșilor

Potrivit informațiilor noastre, producătorii pregătesc o formulă care păstrează ADN-ul consacrat al show-ului, dar vine și cu surprize strategice menite să ridice miza jocului încă din primele zile. Alina Pușcaș, Aris Eram, Sânziana Buruiană și Vero Căliman se numără printre numele sonore din tabăra Faimoșilor pe care Antena 1 mizează în noul sezon Survivor 2026, precum și câțiva foști concurenți de la Insula Iubirii.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Alina Pușcaș va face parte din echipa Faimoșilor
Alina Pușcaș va face parte din echipa Faimoșilor

Alina Pușcaș este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România, actriță și fost model. Născută pe 7 iulie 1983, la Suceava, a devenit cunoscută publicului larg după ce a fost desemnată Miss Bucovina, titlu care i-a deschis drumul către televiziune și modelling. Ulterior, și-a consolidat cariera prin studii în actorie și prin apariții constante pe micul ecran.
Alina Pușcaș este asociată în special cu Antena 1, unde prezintă de mai mulți ani emisiuni de succes, cel mai cunoscut proiect fiind „Te cunosc de undeva!”

Sânziana Buruiană a spus și ea Da provocării Survivor
Sânziana Buruiană a spus și ea Da provocării Survivor

Sânziana Buruiană este o vedetă mondenă din România, cunoscută în special pentru aparițiile sale televizate, stilul provocator și prezența constantă în presa tabloidă în anii 2000–2010, fiind deseori asociată cu Andreea Tonciu și Simona Trașcă. În ultimii ani, s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, concentrându-se mai mult pe viața de familie și pe rolul de mamă, apărând ocazional în media sau pe rețelele de socializare.

Aris Eram nu se dă în lături de la nimic și a acceptat provocarea Survivor
Aris Eram nu se dă în lături de la nimic și a acceptat provocarea Survivor

Aris Eram este un tânăr influencer și creator de conținut din România care, deși este cunoscut ca fiul prezentatoarei TV Andreea Esca și al omului de afaceri Alexandru Eram, a reușit în ultimii ani să își construiască o identitate proprie. Vizibilitatea sa a crescut și odată cu aparițiile în emisiuni de tip reality-show, unde a atras atenția prin naturalețe, spirit competitiv și capacitatea de a se adapta rapid la situații dificile.

Fosta fetiță Zurli, Vero Căliman, va face parte din echipa Faimoșilor
Fosta fetiță Zurli, Vero Căliman, va face parte din echipa Faimoșilor

Vero Căliman este o actriță și creatoare de conținut din România, cunoscută în special pentru rolul său emblematic „Fetița Zurli” din universul Gașca Zurli, unul dintre cele mai populare proiecte de divertisment pentru copii din România. Personajul „Fetița Zurli” a ajuns un adevărat fenomen cultural pentru publicul tânăr. După despărțirea de Gașca Zurli, Vero Căliman și-a continuat cariera artistică independent, implicându-se în proiecte de teatru, film, podcasturi și producții online.

Iată echipa completă a Războinicilor

CANCAN.RO a aflat pe surse componența echipei Războinicilor din noul sezon Survivor 2026, o formulă construită din personaje mai puțin cunoscute publicului larg, dar cu o motivație uriașă de a demonstra că pot ajunge până la capăt.

Hangan Alberto este unul dintre numele noi care încep să se facă remarcat în cinematografia românească. Tânărul actor poate fi văzut în filmul „That March”, dar și în producția „Dosarele Orașului Alb”, două titluri care îl plasează deja pe radarul industriei. Prin aceste apariții, el își construiește treptat un portofoliu solid și o identitate artistică proprie, fiind considerat unul dintre actorii tineri cu potențial real de afirmare în noul val al filmului românesc.

Hangan Alberto va face parte din echipa Războinicilor
Hangan Alberto va face parte din echipa Războinicilor

Loredana Pălănceanu este o profesoară de matematică din Iași care a devenit cunoscută în România pentru modul inovator în care predă matematica pe rețelele de socializare.  Metoda sa a atras rapid atenția, adunând o comunitate numerosa de urmăritori-  peste 200.000 de elevi se pregătesc pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat urmărindu-i conținutul online.

Loredana, profa de matematică, a acceptat și ea provocarea Survivor
Loredana, profa de matematică, a acceptat și ea provocarea Survivor

Beleuț Andrei este manager de restaurant din Pitești și a devenit cunoscut publicului larg după participarea sa la emisiunea „Batem palma”. Experiența din domeniul ospitalității i-a format un stil de comunicare sigur și carismatic, calități care l-au ajutat să se remarce în cadrul show-ului, unde a atras atenția prin atitudine, spontaneitate și spirit competitiv.

Beleuț Andrei, fost concurent Batem Palma a decis să accepte provocarea Survivor
Beleuț Andrei, fost concurent Batem Palma a decis să accepte provocarea Survivor

Niky Florentina Salman este antrenoare de fitness și aerobic din Ploiești, cunoscută pentru stilul său energic și pentru dedicarea cu care promovează un stil de viață activ și sănătos.

Niky Florentina a acceptat provocarea Survivor
Niky Florentina a acceptat provocarea Survivor

Micu Ramona este o creatoare de conținut online din România, cunoscută publicului mai ales din mediul digital și din apariția sa ca fostă concurentă la emisiunea „Jocul Cuvintelor”. În mediul online, Micu Ramona este activă în special pe Instagram și TikTok, unde creează conținut axat pe lifestyle și imagine personală, îmbinând aparițiile glam și fashion cu momente de umor și spontaneitate.

Micu Ramona vrea să arate ce poate în cadrul competiției
Micu Ramona vrea să arate ce poate în cadrul competiției

Bianca Stoica este o influenceriță pasionată de sport, cunoscută pentru conținutul său axat pe mișcare, stil de viață activ și motivație, prin care își inspiră comunitatea online să adopte obiceiuri sănătoase și să rămână consecventă în atingerea obiectivelor personale.

Bianca Stoica va participa la Survivor 2026
Bianca Stoica va participa la Survivor 2026

Lucian Popa este un sportiv din Craiova care a reușit să își transforme ambiția într-o performanță extremă, devenind Iron Man după ani de muncă și autodisciplină. Fără să provină dintr-un mediu sportiv de elită și fără infrastructură specializată în orașul său, el a pornit de la zero, învățând să alerge, să înoate și să pedaleze prin antrenamente constante. A trecut prin accidentări, epuizare și limite fizice dure, dar nu a renunțat. În 2024, Lucian Popa a dus la capăt una dintre cele mai solicitante competiții de anduranță din lume, parcurgând 226 de kilometri într-o singură zi, demonstrând că perseverența, voința și disciplina pot transforma un vis considerat imposibil într-o realizare reală.

Lucian Popa este pregătit de competiție
Lucian Popa este pregătit de competiție

Miza din culise: echipa de producție care coordonează Survivor 2026

În acest context, Survivor 2026 se conturează nu doar ca un nou sezon de competiție extremă, ci ca un proiect atent orchestrat la toate nivelurile. Antena 1 mizează pe o producție solidă și pe o echipă cu experiență, trimițând în Republica Dominicană producători-cheie precum Răzvan Stoichiță și David Mavromati, fiul Elenei Savu Răchițeanu, pentru a coordona desfășurarea show-ului direct de la fața locului. În același timp, Ștefan Soare va rămâne în România, urmând să supravegheze proiectul de la distanță și să asigure coerența editorială și strategică a întregului sezon.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

ACCESEAZĂ ȘI: Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”
Știri
Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă…
Doliu pentru Angela Gheorghiu. A aflat vestea aproape de miezul nopții: „Sunt extrem de întristată”
Știri
Doliu pentru Angela Gheorghiu. A aflat vestea aproape de miezul nopții: „Sunt extrem de întristată”
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă ...
Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”
Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă ...
Misterul morții lui Peter Greene se adâncește! Cum l-au găsit polițiștii când au intrat în casă și ce scria pe biletul scris de mână
Divorț neașteptat în showbiz: Actrița și soțul ei, un chef renumit, au decis să își spună adio, ...
Divorț neașteptat în showbiz: Actrița și soțul ei, un chef renumit, au decis să își spună adio, după 7 ani de mariaj!
Doliu pentru Angela Gheorghiu. A aflat vestea aproape de miezul nopții: „Sunt extrem de întristată”
Doliu pentru Angela Gheorghiu. A aflat vestea aproape de miezul nopții: „Sunt extrem de întristată”
Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de Crăciun. Rețeta lui are un ingredient secret
Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de Crăciun. Rețeta lui are un ingredient secret
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri ...
Un nou virus se răspândește rapid în România, după apariția leprei la Cluj! Peste 3.000 de cazuri au fost confirmate în decembrie 2025
Vezi toate știrile
×