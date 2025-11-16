Acasă » Exclusiv » Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!

Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!

De: Delina Filip 16/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Un nou sezon din Survivor va începe în primăvara anului 2026, însă va fi difuzat pe Antena 1, nu pe Pro TV, așa cum a fost până acum. Producătorii se ocupă intens să se ridice la nivelul așteptărilor, dar s-au confruntat și cu ceva probleme. În primul val, trustul Intact a început să-și „adune oștile” chiar din propria curte. Au ofertat mai multe vedete de renume care să facă parte din echipa Faimoșilor, însă au fost refuzați. Se pare că unele vedete preferă căldura și confortul propriei case în locul ploii tropicale și al orezului gol. În plus, nici timingul nu a fost prea bine ales, căci plecarea ar fi trebuit să aibă loc pe 20 decembrie. Cine a primit oferte din partea Antenei pentru Survivor, cine a refuzat, dar și ce concurenți sunt încă în „cărți”, aflați din rândurile următoare. CANCAN.RO are detalii și informații în exclusivitate.  

Antena 1 caută în continuare concurenți pentru Survivor. Producătorii au trecut deja la treabă, dar realitatea din spatele camerelor arată că lucrurile nu sunt deloc simple.  Vorbim de timing-ul ales pentru plecare. Chiar dacă tentația e mare, mulți au spus „pas” atunci când au aflat că plecarea va fi pe data de 20 decembrie, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Rămași fără opțiunile principale, șefii au început să apeleze la vedetele de toate tipurile, să condimenteze show-ul. Iată cine a spus pas ofertei, dar și cine este încă „în cărți”.

Ce vedete a ofertat Antena 1 pentru Survivor

Unul dintre primele nume intrate în vizorul producătorilor este Alexandru Ciucu. Designerul Casei Regale,  un personaj pe care mereu îl vedem doar la patru ace, obișnuit cu costume făcute la comandă, mătase și butoni, fostul soț al Alinei Sorescu nu prea pare să se potrivească în decorul Survivor. Să fim serioși… Ciucu în salopetă udă, prin noroi, luptând pentru o porție de orez? Tocmai aici este miza spectacolului! Cum se va descurca un bărbat obișnuit cu protocol și rafinament atunci când va trebui să aprindă focul sau să doarmă pe nisip ud, rămâne de văzut.

Designerul Alexandru Ciucu a primit oferta din partea producătorilor Survivor
Designerul Alexandru Ciucu a primit oferta din partea producătorilor Survivor

Aceasta nu este singura surpriză pe care o pun la cale producătorii. CANCAN.RO a aflat că și Stelian Ogică este „în cărți” pentru echipa Faimoșilor. Cunoscător în ale rezistenței psihice, măcar prin situații-limită cu care s-a confruntat de-a lungul anilor, Ogică ar putea fi genul de concurent care nu doar supraviețuiește, ci și condimentează show-ul cu replici memorabile și momente care vor deveni virale instant. Cel supranumit „Spaima loteriei” se pare că este la un pas să bată palma cu producătorii care deja îl văd ca pe un personaj-vedetă al sezonului. Așadar, dacă pe plan personal lucrurile nu stau foarte bine pentru el fiind un bărbat liber după separarea de fosta soție mai tânără cu 33 de ani, profesional Ogică are parte de noi provocări.

Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Stelian Ogica este și el
Stelian Ogica este și el „în cărțile” producătorilor

Au fost și vedete care au refuzat oferta producătorilor

Așa cum știm, și alte vedete au fost cooptate pentru Survivor. Influencerița Naddhu, iubita lui Dj Deny, prietenul lui Mario Fresh, a refuzat însă oferta. Tânăra chinezoaică a spus însă că motivul pentru care alege să refuze este faptul că este o persoană prea comodă și confortabilă.

„Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus ea.

Și ca să rămână pe aceeași linie, producătorii l-au ofertat și pe vloggerul Ceanu Zheng, fostul partener al Iulianei Beregoi și Andreei Bostănică.Dacă îl vom vedea în cadrul competiției sau nu, rămâne de văzut.

CITEȘTE ȘI: Vedeta care a spus „NU” la Survivor România! A ales să rămână acasă pentru ca nu avea room-service

ACCESEAZĂ ȘI: Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Exclusiv
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Exclusiv
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
Mediafax
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci:...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu au venit: „I-a ridicat pe mulți”
Adevarul
Elena Merișoreanu, absentă de la funeraliile lui Horia Moculescu, critică artiștii care nu...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie să conducă mașini puternice
Mediafax
Ai permis, dar cu restricții! / Șoferii începători nu vor mai avea voie...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună și an. Mesajul ascuns în „Cina cea de Taină”
Gandul.ro
Pe ce dată exactă ar fi Sfârșitul Lumii, potrivit lui Leonardo Da Vinci: Zi, lună...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, ...
Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Mihai Rait activează „Sistemul Tramvai”. Dorel din Las Fierbinți, cu Mercedesul pe șine în Nordul Capitalei
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” ...
Dan Bittman și-a “tras” medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună ...
Românii strâng cureaua de Crăciun! Cât au ajuns să coste șoriciul, jumările sau toba cu o lună înainte de sărbători
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini ...
Cât a costat geanta cu care s-a afișat Loredana Groza la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini își permit așa ceva
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Orașul din România cu cea mai ieftină chirie în noiembrie 2025: 100 euro/lună
Vezi toate știrile
×