Antena 1 îi vrea la Survivor! “Spaima loteriei” și designerul Casei Regale își negociază șederea în junglă!

Un nou sezon din Survivor va începe în primăvara anului 2026, însă va fi difuzat pe Antena 1, nu pe Pro TV, așa cum a fost până acum. Producătorii se ocupă intens să se ridice la nivelul așteptărilor, dar s-au confruntat și cu ceva probleme. În primul val, trustul Intact a început să-și „adune oștile” chiar din propria curte. Au ofertat mai multe vedete de renume care să facă parte din echipa Faimoșilor, însă au fost refuzați. Se pare că unele vedete preferă căldura și confortul propriei case în locul ploii tropicale și al orezului gol. În plus, nici timingul nu a fost prea bine ales, căci plecarea ar fi trebuit să aibă loc pe 20 decembrie. Cine a primit oferte din partea Antenei pentru Survivor, cine a refuzat, dar și ce concurenți sunt încă în „cărți”, aflați din rândurile următoare. CANCAN.RO are detalii și informații în exclusivitate.

Antena 1 caută în continuare concurenți pentru Survivor. Producătorii au trecut deja la treabă, dar realitatea din spatele camerelor arată că lucrurile nu sunt deloc simple. Vorbim de timing-ul ales pentru plecare. Chiar dacă tentația e mare, mulți au spus „pas” atunci când au aflat că plecarea va fi pe data de 20 decembrie, chiar înainte de sărbătorile de iarnă. Rămași fără opțiunile principale, șefii au început să apeleze la vedetele de toate tipurile, să condimenteze show-ul. Iată cine a spus pas ofertei, dar și cine este încă „în cărți”.

Ce vedete a ofertat Antena 1 pentru Survivor

Unul dintre primele nume intrate în vizorul producătorilor este Alexandru Ciucu. Designerul Casei Regale, un personaj pe care mereu îl vedem doar la patru ace, obișnuit cu costume făcute la comandă, mătase și butoni, fostul soț al Alinei Sorescu nu prea pare să se potrivească în decorul Survivor. Să fim serioși… Ciucu în salopetă udă, prin noroi, luptând pentru o porție de orez? Tocmai aici este miza spectacolului! Cum se va descurca un bărbat obișnuit cu protocol și rafinament atunci când va trebui să aprindă focul sau să doarmă pe nisip ud, rămâne de văzut.

Aceasta nu este singura surpriză pe care o pun la cale producătorii. CANCAN.RO a aflat că și Stelian Ogică este „în cărți” pentru echipa Faimoșilor. Cunoscător în ale rezistenței psihice, măcar prin situații-limită cu care s-a confruntat de-a lungul anilor, Ogică ar putea fi genul de concurent care nu doar supraviețuiește, ci și condimentează show-ul cu replici memorabile și momente care vor deveni virale instant. Cel supranumit „Spaima loteriei” se pare că este la un pas să bată palma cu producătorii care deja îl văd ca pe un personaj-vedetă al sezonului. Așadar, dacă pe plan personal lucrurile nu stau foarte bine pentru el fiind un bărbat liber după separarea de fosta soție mai tânără cu 33 de ani, profesional Ogică are parte de noi provocări.

Au fost și vedete care au refuzat oferta producătorilor

Așa cum știm, și alte vedete au fost cooptate pentru Survivor. Influencerița Naddhu, iubita lui Dj Deny, prietenul lui Mario Fresh, a refuzat însă oferta. Tânăra chinezoaică a spus însă că motivul pentru care alege să refuze este faptul că este o persoană prea comodă și confortabilă.

„Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus ea.

Și ca să rămână pe aceeași linie, producătorii l-au ofertat și pe vloggerul Ceanu Zheng, fostul partener al Iulianei Beregoi și Andreei Bostănică.Dacă îl vom vedea în cadrul competiției sau nu, rămâne de văzut.

