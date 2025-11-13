Răzvan Simion, ispitit de aventură. Antena 1 îl curtează pentru Survivor: “E tentant!”

Răzvan Simion este una dintre figurile emblematice de la matinalul Antenei 1, unde alături de Dani Oțil dă trezirea de…18 ani. De câțiva ani, Dani și-a adjudecat în CV și propriul reality-show, respectiv Power Couple pe care a acceptat să îl prezinte. Mai nou, Antena 1 a achiziționat drepturile pentru producția și difuzarea formatului internațional Survivor, care va fi difuzat în primăvara lui 2026. Nu a fost însă anunțat numele vedetei care îl va prezenta. Până anul trecut, emisiunea a făcut istorie la Pro TV cu Daniel Pavel la cârmă. Prezent la premiile TVMania 2025, Răzvan Simion a comentat, pentru CANCAN.RO, șansele de a-l vedea prezentator al show-ului de supraviețuire.

Dani Oțil și Răzvan Simion sunt prieteni din copilărie, dar și colegi de serviciu. Cum reușesc să fie cel mai longeviv cuplu de prezentatori de pe micul ecran, de ce nu a luat în calcul ofertele de a pleca la concurență, dar și dacă își dorește separat o emisiune precum are Dani, ne-a povestit în detaliu Răzvan. La cea de-a 24-a ediție a premiilor TVMania, SuperNeatza cu Răzvan și Dani a fost desemnată Cea mai bună emisiune de divertisment de zi.

Răzvan Simion: “Nu avem motive să căutăm în altă parte iubire sau Doamne ferește, bani mai mulți”

CANCAN.RO: Felicitări pentru premiu! Al câtelea este din cariera ta de când ești la Neatza?

Razvan Simion: Ne-au dat primul premiu acum vreo 18 ani pentru cel mai bun transfer. De atunci aproape în fiecare an de când s-a inventat tronsonul ăsta, de când a devenit interesant daily noi luăm un premiu de la TVMania ceea ce ne onorează, ne măgulește.

CANCAN.RO: În acești ani, ai fost tentat să pleci în altă parte? Mă gândesc că ai primit oferte de-a lungul timpului.

Răzvan Simion: Dacă nu primeam oferte, înseamnă că ceva nu făceam bine. Dar noi am venit cu o promisiune la Antena 1, nu am găsit o televiziune, am găsit o familie. Ne simțim ca acasă, nu avem motive să căutăm în altă parte iubire sau Doamne ferește, bani mai mulți. Avem aprecierea fanilor, telespectatorilor, dar și a oamenilor care acum 18 ani ne-au dat șansă pentru doi puști din Reșița, despre care nu știau chiar foarte multe.

CANCAN.RO: Cum e prietenia cu Dani Oțil după atâția ani în care vă vedeți zilnic?

Răzvan Simion: Avem vreo 41 de ani de relație, iată cel mai trainic cuplu din media românească. Cred că indulgența este cuvântul care ne definește ca într-o căsnicie. Nu trebuie să fim la fel, ci trebuie să fim complementari.

Dacă suntem indulgenți cu celălalt, dacă suntem buni cu celălalt, dacă suntem răbdători unul cu altul, dacă înțelegem că fiecare are o zi proastă, dacă înțelegem că luatul peste picior se întâmplă doar pentru savoarea emisiunii, atunci înseamnă că avem o prietenie de durată. Nu ne certăm de la doamne și de la bani, pentru că nu ne dăm bani împrumut, un aspect nemaipomenit pe care în căsnicie iată nu-l poți aplica.

CANCAN.RO: 2025 cum a fost pentru tine și profesional și personal? Plusuri, minusuri?

Răzvan Simion: 2025 a fost senzațional și profesional și personal. Din păcate nu-ți pot spune nici personal, dar nici profesional despre ce este vorba. Pentru că 2026 o să aducă roadele acestui an care s-a anunțat zbuciumat.

Cumva așa a fost. Mi-am dorit tare mult să văd China și mi s-a întâmplat în primăvară și am avut o nostalgie vreo două săptămâni, o senzație cel puțin ciudățică. Dar lucrurile pe care le-am făcut o să se vadă în 2026 și cu drag o să-ți spun atunci mai multe despre ele.

Răzvan Simion: „M-a mai întrebat cineva din conducerea Antenei”

CANCAN.RO: Ce șanse sunt să te vedem la cârma noului show Survivor?

Răzvan Simion: M-a mai întrebat cineva de asta și azi vorbea cineva din interiorul trustului. M-a mai întrebat cineva, dar cineva din conducerea Antenei, sper că nu-mi fac vreo surpriză. Eu sunt mai… poate m-au confundat cu Dani. Survivor dacă fac la cinci stele. Și cu service de noapte să vină, să așa… Sigur, cu mic dejun inclus. Sau half board cred că aș prefera. Nu cred că e de mine. Eu sunt un tip comod. Foarte comod.

CANCAN.RO: Te întrebam în ideea că Dani Oțil are propriul reality show și dacă nu te tentează și pe tine, având în vedere că voi aveți un proiect comun, dar tu nu ai emisiune separat.

Răzvan Simion: Sigur, e tentant. Tot ce pot să spun este că atâta vreme cât am timp pentru mine, mă pot angrena într-un alt proiect. Dacă un alt proiect mă solicită și-mi ia foarte mult din timpul pe care eu vreau să-l petrec cu mine, mă înțeleg foarte bine cu mine în ultima perioadă, am să refuz. Pentru că trebuie să fie ceva ce să te mobilizeze poate… însă pe mine nu mă sperie rutinarea. Mie îmi place rutina, e bună, fac aceleași lucruri. Dacă o să vină ceva în sensul ăsta, o să negociez exact cum ți-am zis. Dacă nu-mi răpește prea mult din timpul alocat mie însumi.

Foto: Instagram

NU RATA: Răzvan Simion, gestul cu care i-a şocat pe trecători! Au rămas mască! Ipostaza în care nu l-ai mai văzut până acum pe matinalul de la Neatza

CITEȘTE ȘI: Matinalul de la Neatza şi Daliana şi-au făcut ieșirea din restaurantul lui Dani Oţil ca în filmele de la Hollywood. Răzvan Simion a făcut gaură în buget de dragul soţiei

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.