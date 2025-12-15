Acasă » Știri » Cartea de tarot a zilei. Mesajul transmis de Univers astăzi, 15 decembrie 2025

Cartea de tarot a zilei. Mesajul transmis de Univers astăzi, 15 decembrie 2025

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 06:30
Cartea de tarot a zilei. Mesajul transmis de Univers astăzi, 15 decembrie 2025
Cartea de tarot a zilei de 15 decembrie 2025. Sursa foto Pixabay.com

Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi. De secole, oamenii au tras cărți pentru a înțelege mai bine ce îi așteaptă, ce trebuie să vindece și ce daruri ascunse le aduce destinul. CANCAN.RO îți prezintă Cartea de Tarot a Zilei de azi 15 decembrie, ca să știi ce mesaj îți trimite Universul chiar acum.

Cartea de Tarot a zilei, Zece de Săbii, vorbește despre un final dureros, dar necesar, un punct-limită care marchează încheierea unei perioade grele și deschide drumul către vindecare și renaștere interioară

Cartea de tarot a zilei de 15 decembrie 2025

Zece de Săbii simbolizează ultimul capitol al unei experiențe dificile și apăsătoare. Imaginea clasică a cărții prezintă o figură doborâtă, străpunsă de zece săbii, o reprezentare puternică a trădării, epuizării și sentimentului de înfrângere totală. Cerul întunecat sugerează o povară grea, o stare de disperare și impresia că nu mai există scăpare. Este una dintre cele mai intense cărți din tarot, tocmai pentru că nu lasă loc de ambiguitate: ceva s-a încheiat definitiv.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Atunci când Zece de Săbii apare într-o etalare, ea reflectă adesea sfârșitul unei perioade extrem de dificile din viața ta. Poate fi vorba despre dezamăgiri profunde, trădări, eșecuri repetate sau situații care au părut imposibil de depășit. Cartea recunoaște durerea prin care ai trecut și nu o minimalizează, însă mesajul ei esențial este că acest capitol se apropie de final. Oricât de copleșitoare au fost experiențele recente, ele nu mai pot continua la nesfârșit.

Ce rol are 10 de săbii în tarot

Deși imaginea și semnificația inițială pot părea sumbre, Zece de Săbii marchează un punct de cotitură. După această cădere nu mai există un drum în jos, ci doar posibilitatea de a te ridica. Lecțiile dure pe care le-ai învățat îți pot oferi forța și claritatea necesare pentru a merge mai departe cu mai multă reziliență și înțelepciune. Noaptea cea mai întunecată este, de multe ori, chiar înainte de răsărit.

Această carte vorbește despre necesitatea unui final pentru ca un nou început să poată lua naștere. Acceptarea durerii, a pierderii sau a trădării este un pas esențial în procesul de vindecare. Negarea sau fuga de suferință nu fac decât să prelungească blocajul, în timp ce asumarea adevărului, oricât de dureros ar fi, deschide calea transformării personale.

Ziua de astăzi, sub influența lui Zece de Săbii, te îndeamnă să renunți la resentimente, la vinovăție și la povara trecutului. Agățarea de emoții negative nu face decât să te țină pe loc. Eliberarea de ceea ce a fost este vitală pentru echilibrul tău emoțional și pentru regăsirea liniștii interioare.

Ce mesaj vrea să îți transmită Universul

Mesajul final al acestei cărți este unul de speranță, chiar dacă nu pare evident la prima vedere. Drumul tău nu este definit de acest moment de prăbușire, ci de capacitatea ta de a te ridica după el. Caută sprijin în oamenii apropiați, acordă-ți timp pentru vindecare și cultivă o atitudine deschisă către viitor. Din această experiență poți renaște mai puternic, mai conștient și mai autentic.

Zece de Săbii îți amintește că adevărata putere nu constă în evitarea durerii, ci în curajul de a o traversa și de a o depăși. Ai încredere că, chiar și în cele mai întunecate momente, există întotdeauna potențialul apariției luminii.

CITEȘTE ȘI:

Horoscop chinezesc 15 decembrie 2025. Astăzi, forța Tigrului ne oferă curaj și o viziune îndrăzneață!

Horoscop rune 15 decembrie 2025. Ce ne indică Gebo, runa relațiilor și a schimburilor

Tags:
Iți recomandăm
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Știri
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun…
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Știri
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe capitole pe Hulk Hogan
Adevarul
Cine a fost John Cena. „Michael Jordan al wrestlingului” l-a depășit la multe...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: ...
Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane ...
Cine este cel mai bogat șef de stat al lumii. Are nu mai puțin de 17.000 de locuințe, 38 de avioane și 300 de mașini
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Cele mai credincioase vedete din România. Care sunt celebritățile care țin post în fiecare an
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, ...
Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă
Vezi toate știrile
×