Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă. Cine e primul suspect

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 07:34
Este doliu la Hollywood! Celebrul regizor Rob Reiner și soția lui au fost găsiți fără suflare în casa lor din Los Angeles. Potrivit primelor informații din presa internațională, pe trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost găsite răni provocate de cuțit. Toate detaliile în articol!

Descoperirea macabră ar fi fost făcută chiar de un membru al familiei regizorului care s-a dus în vizită în ziua de duminică și a descoperit cele două trupuri neînsuflețite în casă.

Echipajele de urgență au ajuns la casa din Brentwood, în partea de vest a Los Angeles, în jurul orei 15:30, iar după câteva minute au fost trimiși și polițiști. Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un bărbat și o femeie în vârstă de 78, respectiv 68 de ani, fără viață.

Dublă tragedie! Cele două vedete, soț și soție, găsiți morți în casă

Cazul este investigat de divizia de omucideri și jafuri a poliției din Los Angeles, iar printre primele ipoteze se află și una șocantă: cei doi ar fi fost uciși chiar de fiul lor, Nick. Acesta a fost internat pentru prima dată într-un centru de reabilitare la doar 15 ani și până la vârsta de 19 ani a trecut prin 18 centre de tratament. Astfel, problemele sale erau cunoscute de oameni.

Rob Reiner a fost un actor și un regizor celebru. El a fost cunoscut pentru filmele sale, precum: „The Princess Bride” (File de poveste), „When Harry Met Sally” (Când Harry a cunoscut-o pe Sally) şi „A Few Good Men” (Oameni de onoare), care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film. Mai mult, Reiner a jucat în filmele „Sleepless In Seattle” (Nopţi albe în Seattle) şi „The Wolf Of Wall Street” (Lupul de pe Wall Street).

Rob Reiner și Michele Singer. Sursă: Profimedia
Rob Reiner și Michele Singer. Sursă: Profimedia

Rob Reiner era căsătorit cu producătoarea Michele Singer Reiner. Cei doi aveau împreună trei copii împreună și unul adoptat de el încă din timpul căsătoriei cu fosta soție, Penny Marshall.

Rob a fost fiul celebrului comediant Carl Reiner care a decedat în anul 2020 și și-a început cariera în anii 1960. În anul 2025, Reiner a apărut în patru episoade din serialul TV Hulu „The Bear” şi în „Spinal Tap II: The End Continues”, pe care l-a şi regizat.

