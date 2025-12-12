Doliu în lumea filmului! Actorul Jim Ward a murit din cauza unei boli nemiloase

Actorul de voce Jim Ward, cunoscut pentru rolurile sale din serialul de desene animate Fairly OddParents, a murit la vârsta de 66 de ani. Îndrăgitul american suferea de Alzheimer în stadiu avansat.

Soția sa, Janice, a confirmat că actorul a decedat miercuri (10 decembrie) la Silverado Beverly Place Memory Care din Los Angeles, din cauza complicațiilor cauzate de boala Alzheimer în stadiu avansat. El a fost diagnosticat cu această boală în 2017, ceea ce l-a determinat să se retragă din activitatea de actor de voce. Pe lângă soția sa, Janice, Jim Ward lasă în urmă întreaga familie: o mamă, Marilou, sora sa, Natalie, cumnatul său, Evan, și doi nepoți.

Jim Ward a murit la vârsta de 66 de ani

Jim Ward a fost o figură prolifică și îndrăgită în lumea animației și a jocurilor video, devenind cunoscut ca vocea lui Peter Parker în jocul Spider-Man Vs. The Kingpin din 1993. De asemenea, a interpretat vocea căpitanului Quark în franciza Ratchett & Clank și a apărut în diverse titluri Star Wars și Marvel.

În animație, este cunoscut mai ales ca vocea omului de afaceri Doug Dimmadome și a reporterului local Chet Ubetcha în serialul Fairly OddParents, difuzat între 2001 și 2017. În plus, a câștigat un premiu Emmy în 2009 pentru dublarea serialului animat Bike Mice From Mars.

În cinema, a fost vocea Spiritului Răului în dublajul englez al clasicului Spirited Away al Studio Ghibli și a lucrat la filmele Pixar Cars, Wall-E și Inside Out. A interpretat rolul comisarului Gordon în filmul de animație din 2017 Batman Vs. Two-Face, care a fost ultima apariție a lui Adam West în rolul lui Batman și a fost lansat postum, după moartea starului în acel an.

Talentul său pentru imitații și comedie i-a adus un rol de lungă durată în emisiunea radiofonică The Stephanie Miller Show, care i-a dedicat episodul de joi (11 decembrie) memoriei sale.

„Abilitatea sa de a improviza pe loc, precum și imitațiile sale perfecte erau mai mult decât impresionante. De fiecare dată când venea la birou pentru audiții, era un spectacol de comedie de unul singur”, a spus Arlene Thornton.

Doliu în lumea muzicii! Artistul a fost găsit mort în casă: l-a înjunghiat propriul fiu

Influenceriță de 31 de ani, găsită moartă într-o valiză îngropată în pădure. Anchetatorii au fost îngroziți de rezultatele autopsiei