Influenceriță de 31 de ani, găsită moartă într-o valiză îngropată în pădure. Anchetatorii au fost îngroziți de rezultatele autopsiei

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 09:11
Influenceriță de 31 de ani, găsită moartă într-o valiză îngropată în pădure/foto: social media

O tânără influenceriță în vârstă de 31 de ani a fost găsită moartă într-o valiză îngropată într-o pădure din Slovenia, declanșând o anchetă internațională și un val de șoc pe rețelele de socializare. Incidentul a ieșit la iveală la aproape o săptămână după ce femeia fusese dată dispărută, iar circumstanțele morții sale ridică întrebări serioase despre violența domestică și siguranța personală în mediul online.

Autoritățile au confirmat că tânăra a fost victima unui act de violență, iar anchetatorii au început imediat o investigație amplă pentru a stabili detaliile precise ale crimei. Descoperirea trupului neînsuflețit într-o valiză îngropată într-o pădure izolată sugerează o încercare deliberată de a ascunde faptele, ceea ce indică o premeditare și un grad ridicat de cruzime.

Fostul iubit al victimei a fost arestat cu câteva zile înainte ca trupul să fie descoperit. Acesta a fost reținut în timpul unor percheziții desfășurate într-o zonă împădurită din apropierea orașului Maribor, Slovenia, și ulterior a fost transferat în Austria, unde investigațiile continuă. Autoritățile au indicat că bărbatul ar fi implicat direct în moartea influenceriței și că a oferit indicii despre locul în care ar putea fi găsit corpul.

Pe măsură ce ancheta a progresat, au fost ridicate și alte persoane pentru interogatoriu, între care rude apropiate ale fostului partener, pe baza unor informații care sugerează că ar fi putut avea un rol în dispariția tinerei. Investigația este în desfășurare, iar poliția lucrează pentru a clarifica modul în care mai multe persoane ar fi putut contribui la această tragedie.

Stefanie Piper/foto: social media

În prezent, autoritățile continuă să adune probe și să interogheze martorii, încercând să reconstruiască ultimele zile ale tinerei și să înțeleagă dinamica relațiilor sale personale. Ancheta implică atât autorități slovene, cât și austriece, iar coordonarea internațională a devenit crucială pentru clarificarea întregului caz. De asemenea, se analizează modul în care fostul iubit și eventualele complici ar fi planificat și executat crima.

