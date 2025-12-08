Semnul care a prevestit victoria lui Ciprian Ciucu! Chiar el l-a remarcat: „Unde am votat în această dimineață. Providența”

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei! Voturile au fost numărate, iar rezultatul este clar. Noul edil nu a avut prea mari emoții, căci a primit un semn divin, ce i-a sugerat victoria, încă din momentul în care a mers la vot. Care este semnul ce a prevestit victoria lui Ciprian Ciucu?

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,16% din voturi, arată rezultatele parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR – 21,94%, iar Daniel Băluță (PSD) este pe locul al treilea – 20,51%, pe al patrulea loc fiind Cătălin Drulă (USR) – 13,9%, urmat de Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

Semnul care a prevestit victoria lui Ciprian Ciucu

Victoria îi aparține lui Ciprian Ciucu, iar acesta a simți-o aproape încă din momentul în care a mers să voteze. El a povestit în mediul online, înainte de numărarea voturilor, că a primit un semn divin în secția de votare.

Mai exact, Ciprian Ciucu a fost fotografiat în timp ce intra pe ușa secției, iar deasupra sa scria cu roșu: „O idee măreață începe cu un vis”. Ei bine, noul edil, a considerat acest mesaj ca pe unul venit din partea Providenței.

„Așa este! O idee măreață începe cu un vis! Așa cum scrie sus, pe peretele clasei, unde am votat în această dimineață. Providența. Pentru a-l împlini, este nevoie de noi toți. Vă rog să ieșiți la vot! Capitala este motorul economiei, este orașul care dă ora exactă în România. Nu-l putem pierde, nu-l putem lăsa în derivă. Le mulțumesc bucureștenilor care au votat!”, a scris Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile

Se pare că semnul care a prevestit victoria lui Ciprian Ciucu a fost unul corect, iar noul edil urmează să se instaureze la Primăria Capitalei. După ce victoria a fost garantată, noul primar a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți cei care l-au votat.

„Dragi bucureșteni, vă mulțumesc! Voi fi primarul tuturor, omul care va fi permanent în comunitate și vă va asculta! Voi munci mult, zi de zi, pentru a reuși să pun Bucureștiul la punct. Mi-ați dat o misiune grea și o voi îndeplini. Va fi proiectul vieții mele pentru următorii 10 ani. Voi rămâne cu dumneavoastră și cu Bucureștiul. Timpul va trece în favoarea noastră! Aștept rezultatul oficial”, a transmis Ciprian Ciucu.

