Invitațiile la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea sparg tiparele! Modelul ales de ea este foarte rar

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 10:21
Andreea Bălan/foto: social media
Andreea Bălan și Victor Cornea au început deja pregătirile pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente din showbiz-ul românesc: nunta lor, programată pentru data de 10 mai 2026. Artista, care va păși pentru a doua oară în fața altarului, și partenerul ei, tenismenul Victor Cornea, se află în plin proces de organizare a detaliilor care vor transforma evenimentul într-un moment memorabil. Iată cum arată invitațiile!

Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc pentru un eveniment care va îmbina eleganța, originalitatea și rafinamentul, transformând nunta într-o adevărată experiență culturală și emoțională. Invitațiile spectaculoase, designul inovator și planificarea atentă demonstrează că cei doi tineri își doresc ca fiecare moment al nunții să fie remarcabil și memorabil pentru toți cei prezenți.

Cum arată invitațiile la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Unul dintre elementele care a atras deja atenția fanilor sunt invitațiile de nuntă, alese cu mare grijă și cu un design aparte. În timp ce invitațiile tradiționale optează pentru carton și imprimeuri clasice, Andreea Bălan a optat pentru un model inovator, rar întâlnit pe piața românească. Plicurile, aurii și cu un aspect ce sugerează sticla, dau un aer sofisticat și exclusivist invitațiilor, transformându-le în adevărate obiecte de colecție. Această alegere reflectă dorința artistei de a crea o atmosferă elegantă și inedită pentru nunta sa.

Invitațiile la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea/foto: social media

Pregătirile pentru eveniment includ și alte elemente speciale. Evenimentul urmează să aibă loc după un concert important al Andreei Bălan, organizat la Sala Palatului, ceea ce sugerează că sărbătoarea va fi strâns legată de universul artistic al artistei.

Evenimentul va fi unul de amploare, cu o atenție deosebită acordată fiecărui detaliu, de la invitații și decorațiuni, până la muzică și momentele artistice care vor însoți ceremonia. Designul ales pentru invitații este doar un exemplu al felului în care cei doi tineri doresc ca fiecare aspect al nunții să fie memorabil și să reflecte personalitatea lor. Eleganța și originalitatea par a fi cuvintele cheie ale acestui eveniment, iar stilul ales se aliniază perfect cu imaginea publică a Andreei Bălan, cunoscută pentru rafinament și originalitate.

