CANCAN prezintă, în exclusivitate în România, scandalul uriaș care zguduie familia Arnault, clanul care controlează imperiul LVMH – stăpânii Franței. O luptă explozivă pentru moștenire, bani și putere amenință să dezintegreze cea mai bogată dinastie europeană.

Le oferim românilor istoricul complet al familiei Arnault, pentru ca publicul să înțeleagă cine sunt aceste personaje desprinse parcă dintr-un serial Netflix și cum au ajuns să domine luxul mondial.

Originea unui imperiu

Înainte ca presa franceză să explodeze cu informații despre certurile dintre frați, înainte ca zvonurile despre trădări, tabere interne și lovituri pe la spate să devină publice, exista un singur personaj care dicta legea în lumea luxului: Bernard Arnault. Omul, mitul și miliardarul care a transformat o companie aflată în colaps într-un colos mondial evaluat la zeci de miliarde. Povestea familiei Arnault nu începe însă cu diamantele de la Tiffany sau cu podiumurile de la Dior, ci cu ambiția aproape supraomenească a unui inginer din nordul Franței, crescut într-o familie respectabilă de constructori, dar hotărât să devină regele absolut al eleganței planetare.

Primii pași ai unui „lup” al afacerilor

Bernard Arnault s-a născut în 1949, la Roubaix, într-un mediu în care disciplina tehnică se împletea cu sensibilitatea artistică. Tatăl său conducea o firmă de inginerie, iar mama, fascinată de creațiile Dior, l-a inițiat în lumea frumosului încă din copilărie. Această dublă influență, care pentru alții ar fi putut deveni o contradicție, a devenit arma secretă a omului care avea să construiască cel mai mare conglomerat de lux din istoria omenirii.

După ce a absolvit École Polytechnique, una dintre cele mai selective școli din lume, Arnault intră în firma tatălui său și în scurt timp o transformă radical. Îl convinge pe părinte să vândă divizia tradițională de construcții și să investească în imobiliare, intuind potențialul uriaș al pieței. Este un pariu riscant, dar care îl lansează într-o nouă eră a businessului, una în care Bernard Arnault își va dezvălui adevărata natură: aceea de strateg necruțător.

Exilul în America și revelația vieții

Anii ’80 aduc schimbări politice majore în Franța. Taxele cresc, mediul de afaceri se înăsprește, iar Arnault decide să-și mute familia în Statele Unite. America îi oferă cel mai important adevăr profesional: în capitalismul pur, brandul este rege. În New York, înțelege că luxul francez are o putere simbolică incredibilă, iar dacă este gestionat inteligent, poate naște averi colosale.

Această revelație îl împinge, la întoarcerea în Franța, către cea mai brutală mișcare din cariera sa: preluarea conglomeratului falimentar Boussac.

Boussac Saint-Frères a fost un uriaș conglomerat francez fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, specializat inițial în textile și bumbac. De-a lungul deceniilor, însă, a acumulat o multitudine de companii, devenind o adevărată „hidra industrială” cu activități în: textile, retail, agricultură,imobiliare, publicitate, presă, modă și distribuție. În anii ’50–’60, Boussac era cel mai mare angajator privat din Franța, cu zeci de mii de angajați. Pentru tânărul Bernard Arnault, conglomeratul falimentar Boussac ascundea o comoară neprețuită: Casa Dior, brandul pe care îl visa încă din copilărie și pe care îl considera cheia spre un imperiu global al luxului. Sub umbrela Boussac se aflau și alte active valoroase, precum magazinul parizian Le Bon Marché, lanțul Conforama și vastele fabrici textile ale grupului, însă acestea deveniseră victimele unei industrii depășite, prăbușite sub presiunea competiției asiatice, a managementului greoi și a datoriilor uriașe.

„Terminatorul” de la Dior

În 1984, Boussac era un colos muribund, cu peste 13.000 de locuri de muncă amenințate, iar statul francez căuta disperat un salvator. Arnault a văzut oportunitatea perfectă: a cumpărat întreg conglomeratul doar pentru a pune mâna pe Dior, investind 15 milioane de dolari proprii și încă 65 de milioane obținuți de la Lazard. A urmat apoi o restructurare brutală, fără precedent în Franța postbelică. Închideri de fabrici, concedierea a 9.000 de angajați și vânzarea tuturor activelor neesențiale — totul pentru a salva și consolida brandurile pe care le dorea cu adevărat: Dior și Le Bon Marché, primele pietre din viitorul imperiu LVMH. Presa îl botează „Terminatorul”. În timp ce unii îl acuză de cruzime economică, alții îl ridică în slăvi pentru claritatea viziunii sale.

Războiul pentru LVMH – Încoronarea unui împărat

În 1987, Arnault identifică un nou teren fertil: conglomeratul LVMH, proaspăt format din fuziunea Moët Hennessy și Louis Vuitton. Conflictul intern dintre directorii celor două companii îi oferă ocazia perfectă să intre în joc. De la un simplu aliat invitat să aducă echilibru, Arnault se transformă în câțiva ani în forța invizibilă care manipulează acționariatul, atrage bănci internaționale de partea sa și își înlătură toți rivalilor. În 1989, după cel mai dur război corporatist din istoria Franței, devine șef suprem. LVMH îi aparține de facto.

Construcția celui mai mare imperiu de lux de pe planetă

Urmează trei decenii de expansiune fără precedent. Sub conducerea sa, LVMH înghite tot ce contează în lux: Givenchy, Fendi, Bulgari, Sephora, TAG Heuer, Guerlain, Rimowa, Belmond și, apogeul, Tiffany & Co. Toate sunt remodelate după principiul Arnault: creativitate spectaculoasă în față, disciplină financiară militară în spate. Rezultatul? O mașinărie de bani și prestigiu, evaluată la peste 90 de miliarde de euro în venituri.

Arnault devine periodic cel mai bogat om al lumii, cu o avere estimată la peste 200 de miliarde de dolari.

Dincolo de imperiu: o familie crescută pentru tron

Dacă LVMH este creația lui Bernard Arnault, familia este moștenirea sa. Cei cinci copii ai săi sunt crescuți în spiritul performanței absolute, educați în școli de elită și trimiși treptat să ocupe poziții strategice în interiorul grupului. La exterior, familia pare impecabilă: rafinată, educată, discretă.

În realitate, tensiunile încep să se simtă. Delphine, fiica cea mare, este un model de eleganță corporativă, conducând Dior Couture cu inteligență și calm. Antoine, fiul cel mare, controlează imaginea LVMH și este de ani buni umbra tatălui său. Cei trei frați mai tineri – Alexandre, Frédéric și Jean – vin din urmă cu forță, cu diplome strălucitoare, cu ambiții puternice și cu o strategie de grup bine consolidată.

În culise, s-a format deja o falie: „generația întâi” versus „generația a doua”. Iar când tatăl lor refuză să numească un succesor clar și își prelungește domnia până la 85 de ani, conflictul devine inevitabil.

CANCAN va intra în miezul scandalului și vom explica în detaliu cine sunt cu adevărat moștenitorii dinastiei Arnault.

