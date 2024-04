Cum arată și cu ce se ocupă soția celui mai bogat om din lume. Hélène Mercier și Bernard Arnault sunt căsătoriți de peste trei decenii

Bernard Arnault conduce Louis Vuitton Moët Hennessy, iar anul acesta l-a depășit pe Elon Musk la capitolul avere. Astfel, acum, acesta este cel mai bogat om din lume. Dar afaceristul nu stă rău nici pe plan amoros. El este căsătorit de peste trei decenii cu Hélène Mercier și par extrem de fericiți.

Bernard Arnault, în vârstă de 75 de ani, este cel mai bogat om de pe întregul mapamond. Anul acesta, averea sa și a familiei sale a crescut la 207,8 miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Elon Musk, în vârstă de 52 de ani, de 204,5 miliarde de dolari.

Bernard Arnault este căsătorit cu Hélène Mercier de peste trei decenii și au împreună trei copii: pe Alexandre Arnault, Frédéric Arnault și Jean Arnault. Miliardarul fondator al LVMH și soția sa, care este pianistă, s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în 1989. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil, iar doi ani mai târziu, în 1991, s-au și căsătorit.

La fel ca și soția sa, Bernard Arnault este pasionat de pian:

,,Întotdeauna mi-a plăcut să fiu numărul unu„, a declarat el pentru Financial Times despre succesul său în afaceri în 2019. ,,Nu am reușit la pian, nu am reușit la tenis.

Cine este sotia lui Bernard Arnault

Mercier, originară din Montreal, este o pianistă de succes și și-a început cariera muzicală la vârsta de 6 ani, studiind la Școala de Muzică Vincent d’Indy. În copilărie, a câștigat primele onoruri la concursurile de muzică din Quebec și Canada și, de asemenea, a ieșit pe primul loc la Concursul Internațional de Muzică de Cameră de la Praga.

Ea și-a împărtășit dragostea pentru muzică cu copiii ei și, deși nu au urmat-o niciodată ca o carieră, copiii lui Mercier s-au simțit susținuți indiferent de alegerile lor profesionale:

,,Ne-a spus mereu că dacă vrem să devenim muzicieni, ne va susține”, a explicat fiul Alexandre Arnault într-un interviu din 2018 pentru The New York Times.

În afară de cei trei copii pe care-i are cu Hélène Mercier, afaceristul mai are o fiică, pe Delphine, și un fiu, Antoine, din mariajul cu Anne Dewavrin.

