Cum s-a trăit 1 Mai în București. Românii au format o coadă uriașă ca să mănânce mici în Piața Obor, iar în Parcul Izvor s-a preparat un mic demn de Cartea Recordurilor

Cum s-a trăit 1 Mai în București? Astăzi, mii de români au ales să formeze cozi uriașe în orașele din țară, pentru a se înfrupta din „preparatul-vedetă”: micul cu muștar. Cetățenii care au tranzitat Parcul Izvor au avut parte de o reală surpriză: micul lung de o sută de metri. Pe de altă parte, în Piața Obor s-au format cozi de zeci de metri, iar românii au așteptat chiar și o oră pentru o porție de mici!

Micul cu muștar poate fi considerat un preparat care generează tentație, în Săptămâna Patimilor. Mai sunt câteva zile până când românii vor sărbători Paștele Ortodox, iar astăzi, cu ocazia zilei de 1 Mai, carnea a sfârâit pe grătare. La Bucur Obor, de pildă, micii au creat un spectacol culinar, iar românii au format cozi uriașe pentru a se înfrupta din preparat.

În Piața Obor s-au format cozi de zeci de metri, iar românii au așteptat să își bucure papilele gustative cu câțiva mici. De altfel, de lângă „preparatul-vedetă” nu au lipsit nici chiflele proaspete, muștarul, cârnăciorii sau berea. Pentru o singură porție de mici de la Obor, românii au așteptat chiar și o oră. Totodată, cozile lungi s-ar fi format și cu un motiv, și anume faptul că mulți dintre români consideră micii de la Obor ca fiind cei mai buni din București. De pildă, o clientă care și-a satisfăcut pofta astăzi a mărturisit că „sunt foarte buni, foarte gustoși”.

De altfel, în Parcul Izvor din Capitală, românii au putut să observe cel mai mare mic din România. A devenit, cel puțin pentru moment, o adevărată atracție în parcul bucureștean. Bucătarii au pregătit un mic de 100 de metri, iar clienții pot cumpăra un metru de mic!

„Toți românii caută să mănânce mici. Și, în sensul acesta, acum vreo 7-8 ani, am inițiat acest eveniment în cinstea micului. Și am spus «Festivalul micului cel mare». Și din motivul acesta am și făcut un mic lung de 100 de metri, tocmai pentru a-i da și micului cinstea și onoarea cuvenită”, a precizat unul dintre organizatori.