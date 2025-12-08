Cine este soția lui Dan Petrescu, de fapt. Fostul fotbalist are 3 fete frumoase, dar care nu locuiesc în țară

Dan Petrescu se confruntă cu probleme de sănătate grave! Se pare că situația antrenorului nu este una prea roz, iar în ultima perioadă ar fi slăbit chiar 30 de kilograme din cauza necazurilor pe care le are. Familia îi este alături în aceste momente dificile, iar fiicele lui s-au întors în țară pentru a îi sta aproape. Dan Petrescu are trei fete din două mariaje, dar nici una nu locuiește în România.

În luna august a acestui an, Dan Petrescu își anunța plecarea de la CFR Cluj. La acea vreme, acesta spunea că are nevoie de o pauză, căci se confruntă cu unele probleme de sănătate. Cei care l-au văzut recent spun că „Bursucu” ar fi slăbit 30 de kilograme din cauza bolii și a ajuns de nerecunoscut.

Cristian Balaj, fost președinte al CFR Cluj, a declarat pentru CANCAN.RO că fetele lui Dan Petrescu au venit de urgență în țară pentru a-și sprijini tatăl.

„Este spre bine… Dan face pași spre însănătoșire, starea lui evoluează în bine. Își dorește să revină la antrenamente, este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren. Fetele lui au venit în țară și i-au fost alături”, ne-a declarat Balaj.

Dan Petrescu are 3 fete din două mariaje

Problemele de sănătate cu care Dan Petrescu se confruntă în ultima perioadă au făcut familia să se reunească, iar fiicele sale s-au întors în țară. „Bursucu” are trei fete iar niciuna din ele nu locuiește în România.

Dan Petrescu are trei copii din două mariaje diferite. Acesta s-a căsătorit pentru prima oară în anul 1992, cu Dana Petrescu. Însă, mariajul lor s-a încheiat în 2003. Cei doi au două fiice împreună: pe Rebecca (30 de ani) și pe Beatrice Chelsea (27 de ani). Fetele locuiesc în Londra.

La câțiva ani după divorțul de prima soție, fostul internațional a reușit să-și refacă viața personală. În anul 2007, Dan Petrescu s-a căsătorit pentru a doua oară cu Adriana Stan, un fost model. Aceasta i-a dăruit fostului fotbalist al treilea copil, tot o fată, Jennifer, născută în 2008. Acum tânăra are 17 ani și locuiește alături de mama ei în Dubai.

Deși mai mereu a stat departe de familie, Dan Petrescu s-a bucurat de înțelegerea celor dragi. Iar acum, când situația o cere, atât soția, cât și fiicele fostului fotbalist îi sunt alături.

„Nu e nimic ușor în viață. Dacă vrei să ai succes, trebuie să faci niște sacrificii, asta este opinia mea. Am făcut sacrificii și ca jucător, fac și ca antrenor pentru că altfel nu pot avea rezultate. E clar că familia mea n-a fost lângă mine mereu. Am mutat-o așa de mult dintr-o țară în alta încât, la un moment dat, s-au plictisit, au obosit și au spus: «noi trebuie să rămânem undeva». Dar au înțeles situația și mă bucur foarte mult”, declara Dan Petrescu, în urmă cu ceva timp.

