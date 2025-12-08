Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”

Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 13:07
Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Actrița Kate Winslet (50 de ani) a făcut o serie de declarații despre obiceiul vedetelor de la Hollywood de a folosi medicamente pentru a pierde în greutate.

Ea a vorbit sincer despre medicamentele-minune pe care multe dintre starurile de la Hollywood le-au folosit pentru a slăbi rapid și spune că nu este deloc de acord cu această practică, scrie People.

Actrița, în vârstă de 50 de ani, și-a oferit părerea despre acest subiect într-un nou interviu acordat Sunday Times, publicat sâmbătă, 6 decembrie. În timpul conversației, câștigătoarea premiului Oscar a spus că o consideră îngrijorătoare prevalența actuală a acestor medicamente.

„Este devastator! Dacă stima de sine a unei persoane este atât de legată de aspectul său, este înfricoșător. Și este derutant pentru că am momente în care cred că e mai bine, când mă uit la actrițe la evenimente îmbrăcate așa cum vor ele, indiferent de forma lor. Dar apoi atât de mulți oameni iau medicamente pentru slăbit. Este atât de variat… Unii fac alegeri pentru a fi ei înșiși, alții fac tot posibilul să nu fie ei înșiși”, spune actrița britanică.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Profimedia

Kate Winslet nu are încredere în medicamentele pentru slăbit

Actrița din Titanic se arată neîncrezătoare în substanțele folosite în aceste medicamente și spune că acest lucru o face chiar să se teamă de produsele de acest tip.

„Și știu ele ce își administrează? Neglijența față de sănătatea cuiva este terifiantă. Mă deranjează acum mai mult ca niciodată. Este un haos”, a adăugat ea.

Vedeta a mai spus că și-ar dori ca mai multe femei să accepte procesul natural de îmbătrânire în loc să opteze pentru tratamentele injectabile precum botox și fillere.

„Lucrul meu preferat este acela când mâinile îmbătrânesc. Așa e viața, în mâinile tale. Unele dintre cele mai frumoase femei pe care le cunosc au peste 70 de ani, iar ceea ce mă supără este că femeile tinere nu au nicio idee despre ce înseamnă de fapt să fii frumoasă”, spune ea.

„La ce idee de perfecțiune aspiră oamenii?”, a întrebat ea, înainte de a menționa că dă vina pe „rețelele de socializare și efectul lor asupra sănătății mintale”.

Winslet, care a atins faima internațională la vârsta de 19 ani după ce a jucat în Titanic în 1997, a spus, de asemenea, că nu este străină de standardele stricte de frumusețe impuse pentru femeile de la Hollywood.

CITEȘTE ȘI:

Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!

Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”

Tags:
Iți recomandăm
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!
Showbiz internațional
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix…
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Showbiz internațional
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul ...
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr ...
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E ...
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe ...
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, ...
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Vezi toate știrile
×