Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”

Actrița Kate Winslet (50 de ani) a făcut o serie de declarații despre obiceiul vedetelor de la Hollywood de a folosi medicamente pentru a pierde în greutate.

Ea a vorbit sincer despre medicamentele-minune pe care multe dintre starurile de la Hollywood le-au folosit pentru a slăbi rapid și spune că nu este deloc de acord cu această practică, scrie People.

Actrița, în vârstă de 50 de ani, și-a oferit părerea despre acest subiect într-un nou interviu acordat Sunday Times, publicat sâmbătă, 6 decembrie. În timpul conversației, câștigătoarea premiului Oscar a spus că o consideră îngrijorătoare prevalența actuală a acestor medicamente.

„Este devastator! Dacă stima de sine a unei persoane este atât de legată de aspectul său, este înfricoșător. Și este derutant pentru că am momente în care cred că e mai bine, când mă uit la actrițe la evenimente îmbrăcate așa cum vor ele, indiferent de forma lor. Dar apoi atât de mulți oameni iau medicamente pentru slăbit. Este atât de variat… Unii fac alegeri pentru a fi ei înșiși, alții fac tot posibilul să nu fie ei înșiși”, spune actrița britanică.

Kate Winslet nu are încredere în medicamentele pentru slăbit

Actrița din Titanic se arată neîncrezătoare în substanțele folosite în aceste medicamente și spune că acest lucru o face chiar să se teamă de produsele de acest tip.

„Și știu ele ce își administrează? Neglijența față de sănătatea cuiva este terifiantă. Mă deranjează acum mai mult ca niciodată. Este un haos”, a adăugat ea.

Vedeta a mai spus că și-ar dori ca mai multe femei să accepte procesul natural de îmbătrânire în loc să opteze pentru tratamentele injectabile precum botox și fillere.

„Lucrul meu preferat este acela când mâinile îmbătrânesc. Așa e viața, în mâinile tale. Unele dintre cele mai frumoase femei pe care le cunosc au peste 70 de ani, iar ceea ce mă supără este că femeile tinere nu au nicio idee despre ce înseamnă de fapt să fii frumoasă”, spune ea.

„La ce idee de perfecțiune aspiră oamenii?”, a întrebat ea, înainte de a menționa că dă vina pe „rețelele de socializare și efectul lor asupra sănătății mintale”.

Winslet, care a atins faima internațională la vârsta de 19 ani după ce a jucat în Titanic în 1997, a spus, de asemenea, că nu este străină de standardele stricte de frumusețe impuse pentru femeile de la Hollywood.

CITEȘTE ȘI:

Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!

Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”