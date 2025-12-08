Acasă » Știri » Știri externe » Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!

Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!

De: Daniel Matei 08/12/2025 | 10:52
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

LaToya Cantrell, care ocupă funcția de primar al orașului New Orleans, a fost pusă sub acuzare pentru conspirație, fraudă și obstrucționare a justiției de către un juriu federal, după o anchetă îndelungată.

Acuzațiile emise vineri împotriva LaToyei Cantrell s-au bazat pe informațiile potrivit cărora aceasta a încercat să ascundă o relație romantică cu bodyguardul său, Jeffrey Vappie, care era plătit ca și cum ar fi fost de serviciu în timp ce cei doi mergeau în călătorii romantice, scrie Al Jazeera.

Rechizitoriul precizează că Cantrell și Vappie „au dezvoltat o relație personală și intimă” în 2021, în același timp folosind în mod fraudulos bani din fondurile publice ale orașului în timp ce încercau să „ascundă relația lor și să maximizeze timpul petrecut împreună”.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Procurorul interimar al Statelor Unite, Michael Simpson, a declarat că cei doi s-au întâlnit într-un apartament în timp ce Vappie pretindea că este de serviciu și că LaToya Cantrell aranjase ca Vappie să participe la 14 „deplasări de serviciu”. Deplasările, care au inclus degustări de vinuri la podgorii celebre, au fost descrise de ea ca fiind momente „în care erau cu adevărat singuri”, a spus Simpson.

El a numit aventura o „schemă de fraudă de trei ani care, presupunem, (Cantrell) a exploatat autoritatea și poziția sa publică”.

Sursa foto: Profimedia

Cantrell a mințit atunci când presa a început să bănuiască relația sa cu bodyguardul

Cantrell ar fi mințit într-o declarație pe proprie răspundere că a activat o funcție pe telefonul ei care ștergea automat mesajele în 2021, când nu activase funcția decât în ​​decembrie 2022, la o lună după ce presa a început să speculeze cu privire la conduita celor doi.

Când un cetățean a făcut fotografii cu cei doi luând masa împreună și bând vin, Cantrell a depus un plângere la poliție și a solicitat un ordin de restricție împotriva acestuia, a declarat Simpson. Primăria nu a comentat până în acest moment informațiile.

„Este o zi tristă pentru locuitorii din New Orleans”, a declarat Monet Brignac, purtător de cuvânt al președintelui Consiliului Local, JP Morrell.

Vappie este acuzat că a ascuns relația sa cu Cantrell și că a încasat în mod ilegal bani din fonduri publice, folosind documente false care ar fi arătat că era de serviciu, cu toate că el era în deplasări în interes personal.

El a pledat nevinovat pentru acuzațiile de fraudă electronică și fals în declarații. Cantrell, prima femeie primar al orașului, are un mandat limitat și va părăsi funcția în ianuarie, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”

Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați

Tags:
Iți recomandăm
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Știe cât de prețios e timpul”
Showbiz internațional
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Știe cât de prețios e timpul”
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
Showbiz internațional
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât…
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în ...
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
Vezi toate știrile
×