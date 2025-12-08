Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!

LaToya Cantrell, care ocupă funcția de primar al orașului New Orleans, a fost pusă sub acuzare pentru conspirație, fraudă și obstrucționare a justiției de către un juriu federal, după o anchetă îndelungată.

Acuzațiile emise vineri împotriva LaToyei Cantrell s-au bazat pe informațiile potrivit cărora aceasta a încercat să ascundă o relație romantică cu bodyguardul său, Jeffrey Vappie, care era plătit ca și cum ar fi fost de serviciu în timp ce cei doi mergeau în călătorii romantice, scrie Al Jazeera.

Rechizitoriul precizează că Cantrell și Vappie „au dezvoltat o relație personală și intimă” în 2021, în același timp folosind în mod fraudulos bani din fondurile publice ale orașului în timp ce încercau să „ascundă relația lor și să maximizeze timpul petrecut împreună”.

Procurorul interimar al Statelor Unite, Michael Simpson, a declarat că cei doi s-au întâlnit într-un apartament în timp ce Vappie pretindea că este de serviciu și că LaToya Cantrell aranjase ca Vappie să participe la 14 „deplasări de serviciu”. Deplasările, care au inclus degustări de vinuri la podgorii celebre, au fost descrise de ea ca fiind momente „în care erau cu adevărat singuri”, a spus Simpson.

El a numit aventura o „schemă de fraudă de trei ani care, presupunem, (Cantrell) a exploatat autoritatea și poziția sa publică”.

Cantrell a mințit atunci când presa a început să bănuiască relația sa cu bodyguardul

Cantrell ar fi mințit într-o declarație pe proprie răspundere că a activat o funcție pe telefonul ei care ștergea automat mesajele în 2021, când nu activase funcția decât în ​​decembrie 2022, la o lună după ce presa a început să speculeze cu privire la conduita celor doi.

Când un cetățean a făcut fotografii cu cei doi luând masa împreună și bând vin, Cantrell a depus un plângere la poliție și a solicitat un ordin de restricție împotriva acestuia, a declarat Simpson. Primăria nu a comentat până în acest moment informațiile.

„Este o zi tristă pentru locuitorii din New Orleans”, a declarat Monet Brignac, purtător de cuvânt al președintelui Consiliului Local, JP Morrell.

Vappie este acuzat că a ascuns relația sa cu Cantrell și că a încasat în mod ilegal bani din fonduri publice, folosind documente false care ar fi arătat că era de serviciu, cu toate că el era în deplasări în interes personal.

El a pledat nevinovat pentru acuzațiile de fraudă electronică și fals în declarații. Cantrell, prima femeie primar al orașului, are un mandat limitat și va părăsi funcția în ianuarie, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”

Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați