Acasă » Știri » Știri externe » Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați

Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați

De: Daniel Matei 05/12/2025 | 16:12
Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați

Gigantul Netflix a ajuns la un acord să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru 83 de miliarde de dolari.

Tranzacția ar însemna că Netflix ar putea prelua inclusiv controlul unui important competitor, HBO Max, o achiziție care ar marca puternic piața de streaming, scrie New York Times.

Acordul, anunțat vineri, vine în urma unui război al ofertelor pe care Netflix se pare că l-a câștigat, oferind aproape 28 de dolari pe acțiune. Oferta a eclipsat-o pe cea a Paramount Skydance, de aproape 24 de dolari pentru acțiunile Warner Bros Discovery.

Ce va însemna achiziționarea Warner Bros. de către Netflix

Anunțul trimite unde de șoc la Hollywood și în întreaga piață media. Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming cu plată din lume, cu peste 300 de milioane de abonați. Extinderea sa, prin preluarea activelor Warner Bros. Discovery, ar crea un colos cu o influență mai mare asupra proprietarilor de cinematografe și a sindicatelor din industria divertismentului și ar putea forța companiile mai mici să fuzioneze pentru a face față concurenței, scrie sursa citată.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Achiziția ar finaliza, de asemenea, cucerirea Hollywood-ului de către companiile din domeniul tehnologiei. În loc să achiziționeze studiouri, companiile de tehnologie au crescut în mare parte prin propriile forțe la Hollywood. Warner Bros. ar fi primul studio major care ar cădea în fața unui concurent din Silicon Valley, mai scriu jurnaliștii americani.

„Împreună, putem oferi publicului mai mult din ceea ce iubește și putem ajuta la definirea următorului secol”, a declarat Ted Sarandos, director al Netflix, într-un comunicat.

Tranzacția ar putea întâmpina probleme

Netflix nu a încercat niciodată o achiziție nici pe departe de o asemenea dimensiune. Bloomberg a relatat anterior că Netflix și Warner Bros. Discovery au convenit asupra unor discuții exclusive.

Însă acordul se va confrunta probabil cu o analiză antitrust severă în Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rivalei HBO Max care se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați ai serviciilor sale de streaming, notează Reuters.

Paramount a acuzat Netflix de nereguli în privința ofertei sale pentru legendarul studio, argumentând că „are o bază credibilă pentru a bănui că procesul de vânzare a fost afectat de conflicte de management, inclusiv de potențialele interese personale ale anumitor membri ai conducerii în roluri și compensații post-tranzacție”, scrie presa de peste Ocean.

CITEȘTE ȘI:

Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”

Imagini îngrijorătoare cu milionarul Gianluca Vacchi! Fanii se tem că ascunde o boală gravă

Tags:
Iți recomandăm
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
Showbiz internațional
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât…
Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”
Showbiz internațional
Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate ...
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani ...
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
Vezi toate știrile
×