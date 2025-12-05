Revoluţie în streaming! Netflix cumpără Warner Bros. & HBO Max: ce urmează pentru filme şi abonați

Gigantul Netflix a ajuns la un acord să cumpere studiourile de televiziune și film și divizia de streaming a Warner Bros Discovery pentru 83 de miliarde de dolari.

Tranzacția ar însemna că Netflix ar putea prelua inclusiv controlul unui important competitor, HBO Max, o achiziție care ar marca puternic piața de streaming, scrie New York Times.

Acordul, anunțat vineri, vine în urma unui război al ofertelor pe care Netflix se pare că l-a câștigat, oferind aproape 28 de dolari pe acțiune. Oferta a eclipsat-o pe cea a Paramount Skydance, de aproape 24 de dolari pentru acțiunile Warner Bros Discovery.

Ce va însemna achiziționarea Warner Bros. de către Netflix

Anunțul trimite unde de șoc la Hollywood și în întreaga piață media. Netflix este deja cel mai mare serviciu de streaming cu plată din lume, cu peste 300 de milioane de abonați. Extinderea sa, prin preluarea activelor Warner Bros. Discovery, ar crea un colos cu o influență mai mare asupra proprietarilor de cinematografe și a sindicatelor din industria divertismentului și ar putea forța companiile mai mici să fuzioneze pentru a face față concurenței, scrie sursa citată.

Achiziția ar finaliza, de asemenea, cucerirea Hollywood-ului de către companiile din domeniul tehnologiei. În loc să achiziționeze studiouri, companiile de tehnologie au crescut în mare parte prin propriile forțe la Hollywood. Warner Bros. ar fi primul studio major care ar cădea în fața unui concurent din Silicon Valley, mai scriu jurnaliștii americani.

„Împreună, putem oferi publicului mai mult din ceea ce iubește și putem ajuta la definirea următorului secol”, a declarat Ted Sarandos, director al Netflix, într-un comunicat.

Tranzacția ar putea întâmpina probleme

Netflix nu a încercat niciodată o achiziție nici pe departe de o asemenea dimensiune. Bloomberg a relatat anterior că Netflix și Warner Bros. Discovery au convenit asupra unor discuții exclusive.

Însă acordul se va confrunta probabil cu o analiză antitrust severă în Europa și SUA, deoarece ar oferi celui mai mare serviciu de streaming din lume dreptul de proprietate asupra unui rivalei HBO Max care se mândrește cu aproape 130 de milioane de abonați ai serviciilor sale de streaming, notează Reuters.

Paramount a acuzat Netflix de nereguli în privința ofertei sale pentru legendarul studio, argumentând că „are o bază credibilă pentru a bănui că procesul de vânzare a fost afectat de conflicte de management, inclusiv de potențialele interese personale ale anumitor membri ai conducerii în roluri și compensații post-tranzacție”, scrie presa de peste Ocean.

