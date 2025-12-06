Acasă » Exclusiv » După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: „Am așteptări foarte mari” | EXCLUSIV

După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: „Am așteptări foarte mari” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 06/12/2025 | 13:05
După o pauză de 6 ani, Giulia Anghelescu vrea să dea lovitura: Am așteptări foarte mari | EXCLUSIV
Giulia Anghelescu a decis, în ultimii ani, să renunțe la maratonul de concerte din noaptea dintre ani și să se bucure de moment alături de familie. După o pauză de 6 ani, artista va face o excepție la finalul acestei luni, când a decis să urce din nou pe scenă. Vedeta va cânta de revelion într-un club din Timișoara, iar soțul, Vlad Huidu, îi va fi alături.  Ce a convins-o să ia această decizie, dar și unde va începe vacanța, ne-a povestit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Giulia Anghelescu a participat, zilele trecute, la inaugurarea unui magazin, ocazie cu care ne-a povestit trucul ei de a putea să se bucure de gustul cozonacului de sărbători, fără să ia vreun kilogram în plus.

Giulia Anghelescu: „N-am mai cântat de Revelion din 2019”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine? Ți-ai îndeplinit ce aveai pe lista?

Giulia Anghelescu: A fost un an lung și cu multe lucruri. Sincer, abia aștept să înceapă 2026. Am așa cumva speranța că 2026 va fi lung, dar mult mai frumos decât 2025. Am îndeplinit mai mult decât aveam pe listă, doar că am și învățat că nu trebuie să îndeplinesc chiar tot ce am pe listă ca să fiu fericită. Așa că a fost cu două tăișuri sabia de anul ăsta. Pe de-o parte s-a muncit foarte mult, pe de-alta parte am și conștientizat faptul că uneori e bine să mai iei și câte o pauză.

De revelion, Giulia Anghelescu va cânta la Timișoara

CANCAN.RO: De sărbători vei cânta?

Giulia Anghelescu: Pentru mine Crăciunul este ceva foarte important și întotdeauna am ales să fiu acasă cu familia. Asta se va întâmpla și anul acesta. Însă ce nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, se va întâmpla de revelion, adică voi fi pe scenă. Cred că uite, deși nu mi-am planificat și nu m-am gândit absolut deloc că s-ar putea întâmpla lucrurile astea, cred că e un start bun pentru un 2026, poate altfel decât mi l-am închipuit: pe scenă.

CANCAN.RO: Când ai cântat ultima oară de revelion?

Giulia Anghelescu: N-am mai cântat de revelion din 2019. Dar nu regret, adică sunt bine, am fost foarte mulțumită de faptul că n-am mai cântat de revelion.

Giulia Anghelescu: „Eu voi fi acea persoană care înainte de Crăciun va trage tare și va merge în fiecare zi la sală”

CANCAN.RO: Soțul va veni cu tine?

Giulia Anghelescu: Bineînțeles, o să ne distrăm. O să cânt la Timișoara și o să cânt împreună cu Tinu și George, adică cu Dirty Nano. Altă distribuție mai bună ca asta nu ar fi putut să existe pentru revelion, așa că o să ne strângem acolo mai mulți prieteni de fapt și cred că va fi o seară foarte frumoasă. Am așteptări foarte mari de la seara asta, recunosc.

CANCAN.RO: Luați și copiii cu voi?

Giulia Anghelescu: Să vedem dacă luăm și copiii cu noi, în principiu, da, ar trebui să-i luăm cu noi, dar vedem, poate ne așteaptă la munte direct, pregătiți, odihniți, ca să ne întâlnim pe întâi cu bunicii, bineînțeles. În principiu, dacă nu vor veni cu noi la Timișoara, vor rămâne acasă cu bunicii sau la munte și ne vom reîntâlni în prima zi anului.

CANCAN.RO: Cum reușești să te menții în cea mai bună formă fizică?

Giulia Anghelescu: În principiu, mă duc la sală, doar că am cam exagerat în ultima perioadă, adică am o pauză de o lună deja. Și la mine se simte, nu neapărat se vede cât se simte, pe mine mă ajută foarte mult să mă deconectez și să mă pot concentra pe tot ce am de făcut. Așa că, da, eu voi fi acea persoană care înainte de Crăciun va trage tare și va merge în fiecare zi la sală, doar pentru că știu sigur că îmi plac foarte mult cozonacii.

NU RATA: Giulia Anghelescu și soțul, shopping cu țintă precisă. Vlad Huidu s-a lipit de o crăciuniță

CITEȘTE ȘI: Giulia, de urgență la spital după ce a consumat un aliment considerat sănătos! Vedeta a tras un semnal de alarmă: „Aveți grijă de voi”

