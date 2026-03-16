Așchia nu sare departe de trunchi! BRomania e cool, dar tatăl lui îl întrece

Matei Dima, cunoscut publicului larg sub numele de BRomania, reprezinta una dintre cele mai influente figuri din industria de divertisment digital din Romania. La 38 de ani, vloggerul si antreprenorul a reusit sa transforme pasiunea pentru umor intr-o cariera solida, fiind un exemplu de succes pentru generatia sa. Recent, acesta a fost surprins de CANCAN.RO in Bucuresti alături de tatăl sau, Marian Dima, într-o ipostaza care subliniază legatura strânsă dintre cei doi. BRomania și BRo Senior iau Capitala la pas și sunt sincronizați pe imagine.

Băieții poartă ochelari de soare, cu toate că vremea nu e tocmai orbitor de însorită. Marian Dima, care nu e tocmai străin de politică și de funcții înalte în instituții de stat, poartă unii fumurii, în genul marilor demnitari. BRo poartă și el ochelari, dar nu sunt Jacques Marie Mage, cei cu care a stârnit o mică vâlvă recent.

Dupa un an 2025 marcat de proiecte intense si o viata publica tumultuoasa, Matei Dima pare sa fi adoptat o abordare mai echilibrata in 2026. Focusul sau actual este îndreptat catre dezvoltarea personală și consolidarea proiectelor profesionale. Cu siguranță BRo continuă strategia de lucrat la propria persoană, departe de iureșul relațiilor și ieșirilor. Până acum, anul 2026 a fost deosebit de cuminte pentru BRo din aceste puncte de vedere, mai ales că anul trecut a fost de-a dreptul tumultuos.

Așa, la prima vedere, nici nu e clar cine e vedeta dintre cei doi. Dima senior parcă vizitează un șantier pe care urmează să-l inaugureze, că doar în trecut lucra într-o regie de drumuri și poduri din Constanța.

Ca orice tată și fiu, cei doi nu vorbesc mult. E suficient că se plimbă împreună. E vorba de lungimi de undă, iar Matei și Marin Dima sunt sincronizați inclusiv la pași.

Chiar dacă nu a dorit o carieră în funcții de stat, precum tată lui, BRomania sigur îi face mândri pe părinții lui, mai ales că umorul său este unul deosebit de ”curat”. E probabil o mare satisfacție și pentru ei să vadă că investițiile în educația lui Matei, inclusiv stagiul la Universitatea din Iowa unde a învățat cum se fac filmele, au dat acum roade și l-au făcut pe BRo independent financiar, spre deosebire de mulți alți tineri care încă se bazează pe părinți.

Dincolo de imaginea de vlogger, Matei Dima a demonstrat ca poate fi un producator capabil să aducă publicul în cinematografe. Umorul său, apreciat de o baza largă de fani, a evoluat constant, adaptându-se noilor tendinte digitale. Aceasta capacitate de adaptare, dublata de o etica a muncii transmisă probabil din familie, îl mentin pe BRomania în topul preferintelor publicului.

Relatia cu tatal său ramane un pilon de stabilitate și îi oferă perspectiva necesară pentru a naviga provocarile unei industrii in continua schimbare.

