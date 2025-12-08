Acasă » Exclusiv » „Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh

„Teambuilding” în doi. BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh

De: Adrian Vâlceanu 08/12/2025 | 07:00
Matei Dima, 38 de ani, numit și BRomania, are evident mulți prieteni, cum avea și în filmul Teambuilding”. Uneori iese cu ei în grup, alteori ies unu la unu. Cine să fie oare prietenul cu jachetă de piele care a avut onoarea să se bucure de BRo o întreagă seară? CANCAN.RO are imagini cu Matei. Dar unde sunt fetele?!

BRomania și un prieten au ieșit de la Mosh ușor îngândurați. Probabil au făcut schimb de idei de cadouri de Crăciun, pentru că la asta se gândește toată lumea în această perioadă. Băieții sunt îmbrăcați simetric, dar diferit. Totuși, au aceeași structură vestimentară. Tricou pe dedesubt, o cămașă, apoi jachetă.

BRomania a ieșit la Mosh cu un amic

În timp ce amicul său a mers pe varianta nemuritoare a jachetei de piele neagră, BRo poartă o jachetă stil Carhartt și imitație de pantofi de șantierist, dar pare că hainele lui n-au mai văzut o pată de noroi de mulți ani. BRo e atât de curățel! Nu e de mirare că atâtea mame românce își îndeamnă fetele să se mărite cu un băiat așa ca BRo.

BRomania și un amic și-au unit burlăcia la Mosh

Faptul că amicul are pantaloni în aceeași nuanță cu jacheta lui BRo e ușor comic. Practic dacă ar face schimb de pantaloni amicul ar devenit brusc un italian oarecare, iar BRo ar fi oprit pe stradă de bucureșteni care l-ar întreba când poate veni cu bormașina să le monteze niște rafturi sau să le facă un dressing.

Matei Dima rămâne la modă orice-ar fi! Practic acum nu mai poți ieși din casă fără o geacă în stil Carhartt, mai ales dacă ești cunoscut. Băieții au ieșit împreună și s-au despărțit de comun acord, amiabil, parcă erau doi șoferi care s-au tamponat ușor în trafic, ceea ce nici măcar nu e exclus, pentru că au plecat cu mașini de ridesharing fiecare. N-au plecat cu aceeași mașină pentru că nu sunt CHIAR atât de prieteni, din ce se vede.

BRomania a plecat de la club

BRo e foarte chill. O ușoară încruntare îi umbrește fața arhicunoscută. Poate a realizat că a lăsat bacșiș un procent cam mare din consumație. Oricum, diferență mare față de vizita trecută, când era cu un grup de amici și cu o fată blondă, cu care Matei zicea că ”nu e nimic, e doar o prietenă”. Și drept dovadă acum a ieșit cu un băiat, ca să nu mai zică lumea că e cu mintea la altele, după despărțirea recentă de Fabiola, eveniment despre care spunea că ”nu suferă nimeni”.

